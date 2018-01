Romsdalsaksen vs Møreaksen

Leserinnlegg

Jeg ser at de som fronter Romsdalsaksen er de som ikke skal bruke den til annet enn fritidsreiser. Noen som vil at Sekken (Sekkfast) skal få fastland på bekostning av Aukra og Midsund. De har vært flinke til å manipulere hele prosjektet, «midlene helligjør målet» er det noe som heter.

Jeg pendler til Ålesund flere dager i uken. For meg er Romsdalsaksen ett stort bomskudd som gjør veien til Ålesund mye lenger for dem som skal pendle mellom byene. Jeg vil bruke like lang tid eller lengre før jeg er på Sølsnes enn det jeg vil bruker i dag med ferge til Furneset. Jeg vil da ha turen over Sekken og Vikebukt før jeg er på Vestnes.

Jeg kommer nok til å pensjonere meg før den blir realisert, men det er for fremtiden for fylket vi snakker om. Felles arbeidsmarked blir borte med Romsdalsaksen og øyene på Romsdals kysten blir uten fastland. Hvis Aukra skal få fastland til Tornes så blir veien mye lenger enn med ferge.

Veien fra Årø som de blander inn har hvis jeg husker rett, har opptil 30.000 ÅDT pr dag og Ferga ca 3000 ÅDT pr dag (mange av de som reiser med ferga skal bare til Molde slik som jeg) og da her bygging av veien helt nødvendig uten fergetrafikken uten at det har noe med Møreaksen å gjøre.

Jeg ser nå at for å unngå å kjøre E39 begynner flere og flere å kjøre Frænavegen og nå har de også begynt å bruke Langmyrvegen for å slippe E 39 og Frænaveien.

Skal vi i Møre og Romsdal bygge ett sterkt fylke for fremtiden, for våre barn og barnebarn slik jeg ser det, så er det bare Møreaksen som kan gjøre det slik at vi utvikler fylket til en enda sterkere industrifylke enn vi er i dag.

Til de som skal til Åndalsnes blir det en lang omvei hvis de skal bruke Romsdalsaksen isteden for ferge som i dag. Jeg synes at det er underlig her i fylket at vi alltid skal finne på noe for å komme, for dem ett bedre forslag, selv etter at det er bestemt allerede at Møreaksen skal bygges.

Slik jeg ser det vil Møreaksen få fylket mer samlet og ett felles arbeidsmarked ett felles bo og ett samlet og sterkere Møre og Romsdal. Neste fase er Hafast som gjør at Møre og Romsdal får sørfylket samlet med resten av fylket, etter det er det Todalsprosjektet, der Surnadalen blir fastlandsvei til Sunndal, Nordmøre og Romsdal.

Se på Stavanger der de bygger lange undersjøiske tunneler, en starter midt i sentrum til Tau. Så Rofast nordover mot Haugesund. Dette er ett prosjekt som blir mye lengre å dypere enn Møreaksen, men der er det ingen som motarbeider, men folket står samlet om prosjektene. Det betyr at byene Stavanger og Haugesund blir tettere sammen med felles arbeidsmarked.

Bygger vi Møreaksen så vil vi også styrke fremtiden for våre barn og barnebarn slik at vi ikke blir ett fylke med bare «sære» folk igjen i fylket, mens ungdommen flytter ut av fylket for å arbeide andre steder i landet. Det er det som skjer i dag, vi har nedgang i folketallet i fylket iog dessverre ikke befokningoppgang. Dette er en realitet og ikke noe jeg finner på, se statistikken om befolkningsvekst/ nedgang i fylket.

Det er vårt ansvar å legge tilrette for at vi skal utvikle fylket og ikke motarbeide dette. E39 skal ikke gjennom byen, men den skal gå under byen. Se Tromsø, Bergen, Lyon i Frankrike og andre europeeiske byer, der går veien under byen. Det er mange byer der en legger veien under byen for å unngå at folk kjører gjennom byene fordi det er kortest og ikke veien de bygger for langt unna. Topografien i Molde er slik at en har bare en mulighet og det er å legge veien under byen helt fra Årø og vestover.

Ole Bjørn Helberg, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook