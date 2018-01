Leserinnlegg

Uttrykket kjempebløff, kan bety en enkelt stor bløff, eller summen av mange. Dette trodde, og tror jeg, de aller fleste forsto! En innbygger i indre etterlyser forklaring i RB.

Responsen på leserbrevet fra avisleserne (med et stort antall «bra», også fra indre), og fra de som har lest det på Facebook, tyder også på det. Og godt over 3000 nådd på FB (på 5 dager) med et kjempeantall likes og kommentarer, bekrefter mitt inntrykk.

Når en fra indre nå later som han ikke forstår, står ikke det til troende.

Det vil bli for omfattende å gjennomgå og forklare om alle store og små bløffer som ligger i begrepet kjempebløff, så til de som ikke forstår vil jeg si: Les igjen og tenk, også på det som ikke er uttalt. Angvik/Danielsen tok knapt frem noe positivt om kommunen og lot mye som er bra i Gjemnes, være usagt. Det er også en bløff.

Tallenes tale er ikke del av kjempebløffen, selv om det er velkjent at tall kan vries for å passe for en bestemt hensikt. Andre fakta kan «brukes» på samme måte. Når Angvik/Danielsen retter fokus kun mot de negative sidene ved fremtidens drift av Gjemnes kommune, uten å nevne fordelene og folkeflertallets vilje, er det en slik tendensiøs bruk av fakta. Desavueringen av sine forgjengeres arbeid i kommunalt styre , og ved det å kaster vrak på de sterke og gode familiene i Angvik som i generasjoner har bidratt til å holde bygda oppe, er bare trist. Jeg håper dette bare er en «kampstrategi» og ikke gjenspeiler en gjennomgripende holdning hos Angvik bygdelag.

I søknaden og på folkemøtet nevner Angvik Grendehus/allaktivitetshus som de har, men unnlater å nevne at dette er kommunale bygg som er stilt til innbyggernes rådighet. «Skjefordeling» av antall kommunestyrerepresentanter brukes som et negativt poeng, mens de unnlater å nevne at representantene fra Ytre stemte for opprustingen av Angvik skole. Søknaden gjelder egen bygd men de har inkludert nabobygdene, uten at noen der har stilt seg bak søknaden. De sier, og skriver, at de vil ha hele kommunen til Molde, mot folkeflertallets vilje, sterkt applaudert og repetert av Moldes ordfører Dahl.

Per Gimnes

