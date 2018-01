Hva er «kjempebløffen» som skal lure Gjemnes kommune med i Nye Molde kommune, Per Gimnes?

Leserinnlegg

I ett leserinnlegg i Romsdals Budstikke den 13.01.18, starter Per Gimnes med følgende setning: «På folkemøtet i Flemma var Angvik Bygdelag sin nedsabling av Gjemnes kommune så sterk at jeg regner med de må få mer enn 30 sølvpenger av Molde nye kommune for jobben.» Her er det tydelig at Gimnes fortsatt ikke vil ta innover seg at tallene og opplysningene som ble brukt i presentasjonen til Angvik Bygdelag på folkemøtet i Flemma, er tatt rett ut i fra kommunens egen budsjettplan. Så dette er altså ikke en «nedsabling», men ett realistisk bilde av den faktiske situasjonen. Og så er det viktig å merke seg at det ikke er dagens situasjon som er mest skremmende, men hvordan det vil gå i de påfølgende år, med reduserte inntekter fra staten og planlagte investeringer i mange hundremillionersklassen.

Denne uken gikk regjeringen ut med en ny regjeringserklæring som legger opp til å kutte i eiendomsskatten. Dette vil ramme Gjemnes kommune, og dermed vil kommunen få en reduksjon i sine inntekter, som vil gi enda større utfordringer med å få budsjettet i balanse.

På folkemøtet i Flemma presenterte Angvik Bygdelag et regnestykke som viste kostnadene ved å eie en bolig i dagens Gjemnes kommune kontra i nye Molde kommune. Det ble tatt utgangspunkt i en 100 kvadratmeter stor bolig i Flemma. Dagens avgifts- og eiendomsskattesatser medfører at boligen i Flemma får kroner 11.800,- i høyere kostnader per år enn hvis boligen var plassert i nye Molde kommune. Og dette er før Gjemnes kommune får reduserte inntektsoverføringer på kroner 4 millioner, og i tillegg økte finanskostnader i forbindelse med bygging av nytt omsorgssenter og utvidelse av Batnfjord skole.

Da spør jeg; vil dagens avgifts- og skattenivå gjøre det attraktivt for potensielle tilflyttere og unge personer i etableringsfasen å bosette seg i Gjemnes kommune i årene fremover? Jeg kan kun svare for meg selv, og svaret på det er nei.

I de neste årene vil området i rundt det nye sykehuset på Hjelset være et vekstområde, og da er det viktig at også bygdene i Indre Gjemnes fremstår som attraktive for potensielle tilflyttere. Med de økte avgifts- og skattekostnadene som medføres ved å bo i Gjemnes kommune, kan dette være tungen på vektskålen for å heller bosette seg i nabokommunen, for mange potensielle tilflyttere.

Det råder ingen tvil om at Gjemnes kommune etter hvert vil få store problemer med å bestå som selvstendig kommune, og da er det naturlig at man ser på alternativene for sammenslåing. Sammenslåing med Kristiansund har naturligvis vært lansert som et mulig alternativ, men dette er et alternativ som er lite fremtidsrettet, og geografisk feil da dette ikke tilhører den naturlige hverdagsregionen for innbyggerne i bygdene i Indre Gjemnes. Undertegnede studerer og delvis bor i Kristiansund, og har ett svært godt forhold til byen, men i denne saken er det ingen tvil om at det finnes bedre alternativer. Men samtidig har jeg full forståelse for at innbyggerne i ytre deler av kommunen ønsker seg mot Kristiansund, da den byen tilhører deres hverdagsregion.

Den siste tiden har det også blitt lansert ett nytt alternativ, en sammenslåing med Tingvoll. Dette forslaget kan beskrives som et totalt blindspor, og inneholder svært lite realisme. All statistikk viser at storparten av kommunens innbyggere som jobber eller studerer utenfor kommunens grenser, pendler mot Molde. Da blir det meget spesielt å skulle slå seg sammen med en kommune som ligger i motsatt retning, bort i fra vår naturlige hverdagsregion, og for store deler av oss; med en fjord imellom, som fungerer som en naturlig grense.

I tillegg vil en sammenslåing av Tingvoll og Gjemnes gi en kommune med en befolkning på kun ca. 5700 personer, noe som kan beskrives som en lite robust kommune. Dermed står sammenslåing med Nye Molde kommune igjen som det beste og mest fremtidsrettede alternativet, og derfor mener jeg at innbyggerne i bygdene i Indre Gjemnes bør stemme på det alternativet i den pågående spørreundersøkelsen. Avslutningsvis vil jeg si at den beste løsningen hadde vært at hele den delen av Gjemnes som ligger på Romsdalshalvøya, hadde blitt med i Nye Molde kommune, og jeg mener at det er en sak som snarest bør tas opp på nytt.

Henrik D. Indergård, angviking og nordmøring

