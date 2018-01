Professor Solli og Veøya

Leserinnlegg

Etter mitt innlegg om Veøya og Romsdalsaksens muligheter regnet jeg med at du ville være raskt på banen ja, professor Solli. Du insinuerer at jeg/vi ikke bryr oss om verdiene på Veøya – det er drøy kost og svært usaklig. Og du hevder dessuten at jeg/vi ikke forstår hva saken dreier seg om. Hva jeg mener, og hvordan jeg begrunner mine meninger, det kan vi saktens diskutere. Men hva jeg forstår det tror jeg ikke du skal mene noe om. Med din akademiske trening hadde jeg forventet litt mer.

I dag er Veøya avsondret fra folk flest. En vei langs sydsiden av øya behøver ikke berøre en eneste gravrøys – det er jo det som er hele poenget. Derimot vil vi kunne legge den heslige høyspentlinja på øya i kabel i veien, og i tillegg gi folk tilgang og en opplevelse av historien når man kjører forbi. Det kan bli fantastisk! Det er ganske spesielt at en professor i arkeologi er mer interessert i å holde historiearven for seg selv enn å la befolkningen oppleve den.

Det går utmerket godt an å kombinere bevaring med tilrettelegging. Bare man vil se mulighetene. Det er på tide at skatten Veøy deles utenfor fagmiljøet. Den gir dessuten uante muligheter for turistnæringen. Er ikke det en interessant utfordring, da Solli? Å bevare, og samtidig gjøre historien tilgjengelig for folket? Tenk om du hadde latt deg begeistre av den utfordringen...

Terje Tovan, Borgerlisten

