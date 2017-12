Jeg er dritlei #metoo

Leserinnlegg

Joda, likestilling er noe vi alle er for, men det er vel strengt tatt ikke en mannesak?

Hvorfor blir vold i nære relasjoner, stort inntektsgap mellom kjønnene og få kvinnelige toppledere definert som kvinnesaker? Hvorfor blir utfordringen med at gutter faller fra i skolen, og det faktum at menn begår de fleste kriminelle handlinger definert som samfunnsproblem, ikke mannesaker? Fordi mannesak faktisk ikke er et ord i den norske ordboka?

Vil den verdensomspennende metoo-kampanjen føre til at vi ser på overgrep og diskriminering som et strukturproblem, eller går den inn i historien som nok en sak i den tradisjonelle kvinnekampen.

GISKE-SAKEN – Det er bra at det kommer fram. Da kan vi gjøre noe med det Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) har full tillit til at Ap-leder Jonas Gahr Støre håndterer Giske-saka på en god måte. Hun mener det er viktig at saker som kommer opp tas på alvor.

I november ble det arrangert et seminar i Molde i regi av blant andre Røde Kors og MFK-bredde. Temaet var overgrep mot barn og målgruppen for arrangementet var frivilligheten i Romsdal. Ada Sofie Austigard var foredragsholder og delte sin personlige historie. Austigard fortalte også om de erfaringene hun og Stine Sofies Stiftelse har gjort seg i årenes løp, om overgrep og vold som skjer mot barn i dagens Norge.

Ikke overraskende var salen fylt av cirka 90 prosent kvinner. Etter min erfaring er menn meget godt representert som trenere, lagledere og tillitsvalgte i idrettslag og sportsklubber. Hvorfor anså ikke disse dette arrangementet som relevant? Mange av de som jobber tettest på våre barn i det frivillige har ingen pedagogisk eller helserelevant utdannelse. Burde ikke denne gruppen av personer, hvor menn er overrepresentert, sett viktigheten av å skaffe seg kunnskap om et så alvorlig tema som vold og overgrep mot barn? Er ikke barns trygghet og sikkerhet en mannesak?

#Metoo har motivert 3616 kvinnelige leger og medisinstudenter til et felles opprop mot trakassering og maktmisbruk – Ingen grunn til å tro at det ikke skjer her, sier Ida Monn Birkhaug, leder i Yngre legers forening i Helse Møre og Romsdal.

NRK la i desember fram resultatet fra en studie de hadde gjort av idretts-Norge. Menn tjener langt mer enn kvinner i toppidretten. Det brukes mye mer ressurser på gutter i aldersbestemte klasser i forhold til hva som brukes på jenter. Det er nesten utelukkende menn som har hovedtreneransvaret i våre toppklubber. Det er stort sett menn som sitter på de viktigste posisjonene, både i Norges idrettsforbund og i særforbundene. Fraværet av kvinner er påfallende.

Etter å ha sett NRK sin reportasje er det bare å innse at forskjellene øker jo eldre ungene blir. Og når de norske skiskytergutta anerkjenner de store forskjeller mellom kjønnene, men samtidig sier at de «føler at det er likestilling i toppidretten», ja da har vi en lang vei å gå. Men rettferdig fordeling av lønn og ressurser kanskje ikke en mannesak?

Metoo-kampanjen er kanskje noe av det som sitter best igjen fra 2017. En særs vellykket kampanje spredt med en emneknagg på sosiale medier. En kampanje som har ført til mannefall i den ene sektoren etter den andre. Underholdningsbransjen har hatt opprydning, mediebransjen har gått i seg selv og kvinner i helsevesenet forteller om en kultur som kan skremme vannet av de fleste. I politikken har konsekvensene vært britiske ministere som går av, amerikanske senatorer som trekker seg og en selvskreven vinner som taper valget på grunn av sine overgrepshistorier. Også i Norge har det vært og er det pågående prosesser i de politiske partiene der overtråkk forhåpentligvis får følger.

Rapport: Seksuell trakassering utbredt blant ungdom Hver 5. jente og hver 10. gutt har opplevd dette det siste året.

– Trakassering er nok noe som skjer i alle bransjer Da Aps kvinnenettverk bestemte seg for å arrangere møte med tema «Språk og makt» var de ikke klar over hvor brennaktuelt det ville bli.

Samtidig som den ene historien etter den andre når offentlighetens lys hører jeg utsagn om at vi må ikke bli hysteriske, menn er usikre på om de fortsatt kan gi en klem og enkelte sier at nå har kanskje disse metoo-greiene gått litt for langt. Jeg er dritlei hele metoo-kampanjen, samtidig håper jeg inderlig at også 2018 skal bli et år der historier kommer fram, der personer som har begått maktmisbruk må ta hatten sin og gå, og at kvinner fortsetter å tørre. Tørre å stille makta ansvarlig for sine handlinger, tørre å kreve, tørre å ta plass. For metoo handler om så mye mer enn en mannesak.

2017 er for mange blitt et realt oppvåkningsår. Flere enn meg er blitt motløse over tingenes tilstand, men samtidig er vi fulle av optimisme fordi det faktisk er håp. Håp fordi vi ser at det nytter å sette fokus på problemområder. Vi kan ikke definere enkeltsaker som en kvinnesak eller en mannesak. Vi må se på utfordringene som et felles prosjekt, kanskje er vi da litt mindre oppgitte og enda mer optimistiske ved utgangen av 2018.

Hege Karina Bøe

Kvinnekontakt Molde Arbeiderparti

