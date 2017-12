– SV med beklagelig utbrudd om Molde Eiendom KF

Leserinnlegg

I kommunestyremøtet den 14.12. la kontrollutvalget frem forvaltnings- revisjonsrapporten av Molde Eiendom KF avdeling utleieboliger. Bjørn Jacobsen (SV) holdt et innlegg som best kan betegnes som populistisk og ubegrunnet. Jacobsen utbasunerte at det har vært «så mange grove forhold» knyttet til MEKF at han «av hensyn til selskapets ansatte og dets leieboere» krever en ny gjennomgang av hele foretaket. Gjennom flere innlegg og replikker skapte Jacobsen inntrykk av at foretaket sløser og forårsaker høyere husleier enn nødvendig, og at det var andre forhold som krevde nærmere granskning. Som styremedlem i foretaket anser jeg det som en plikt overfor ansatte, leietakere og skattebetalere å bidra til et mer korrekt bilde.

MEKF eies 100% av kommunen, som også hefter for foretakets økonomiske forhold. Et KF styres etter Kommunelovens bestemmelser og for øvrig de vedtekter og retningslinjer kommunestyret har vedtatt. Styret arbeider hovedsakelig etter Aksjelovens prinsipper, med samme rollefordeling mellom administrasjon og styre, og tilsvarende ansvarsforhold. Unntak gjelder for styremedlemmers taushetsplikt. Kommuneloven § 31, jf. § 29 nr. 4 slår fast at hovedregelen for KF er åpne styremøter. Dette er begrunnet i at KF ikke er et selvstendig rettssubjekt og dermed er en del av kommunen som sådan, på linje med et hovedutvalg e.l. Det er fritt for enhver å være tilhører på styremøtene, og sakslistene offentliggjøres i god tid før møtene.

MEKF arbeider etter «bestiller - utfører» prinsippet, dvs. at kommunen ved Plan- og utviklingsavdelingen bestiller innkjøp og nybygg, og at MEKF så står for gjennomføring, drift og forvaltning. Anskaffelse av utleieboliger (MEKF eier nesten 600 slike) gjøres etter bestilling fra kommunen, nærmere bestemt KTK (Kontor for tildeling og koordinering) i henhold til meldt behov. Foretaket har da bare 6 mnd på seg til å skaffe egnede boliger; man må handle hurtig. Asylsøkere utgjør en viktig gruppe som skal ivaretas. Bestillinger og prognoser fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) avviker til dels sterkt i forhold til hvor mange som faktisk kommer, og dette er utfordrende.

Styret i MEKF består av én representant fra de ansatte og fire politikere utnevnt av kommunestyret. Funksjonstiden følger kommunevalgene – altså fire år. Rådmannen har møte- og talerett, men ikke stemmerett eller instruksjonsrett. Daglig leder forbereder saker og deltar i møtene. Foretakets økonomiske rammer fastsettes gjennom kommunens budsjett og økonomiplan, altså av politikerne. Én gang i året avholdes eiermøte mellom de kommunale foretakene og kommunen ved formannskapet. Der gir administrasjonen en bred presentasjon av og status og planer, og det er fritt frem for å stille spørsmål og komme med innlegg. SV er representert i formannskapet.

Hva er tilstanden i MEKF? Det sittende styret avdekket tidlig arbeidsformer som ikke var forenelig med godt styrearbeid, og hadde en krevende prosess rundt dette. Etter grundig forarbeid ble det deretter ansatt ny daglig leder, som sammen med styret har gjennomført et gjennomgripende analyse- og strategiarbeid med god involvering av ansatte. Strategirapporten ble etter intern høring i kommunen fremlagt for kommunestyret på det samme møtet – den 14.12. Bjørn Jacobsen hadde i den forbindelse bare ros å komme med - en merkelig forestilling.

Den nye strategien legger opp til en helt ny organisering med enklere strukturer og bedre samhandling på alle nivåer. Det blir innført nye krav til kontraktsformer, utvidet bruker-/kundeinvolvering i alle prosjekter og den egne kompetansen styrkes på de viktigste områdene. Det legges opp til en stor utskifting av eldre og uegnede utleieboliger, samt reduksjon av den egeneide porteføljen. Styret har bedt om månedlige oppdateringer på denne prosessen. Det er innført strenge rutiner for rapportering av avvik, og det innføres moderne systemer for prosjektering, drift og vedlikehold. Bjørn Jacobsen «skyter en død and».

Ledelsen gjør en god jobb. Rådmannens stab har også en viktig rolle. Det er hans Plan- og utviklingsavdeling som bestiller prosjektene. God kommunikasjon og samhandling mellom foretaket og basisorganisasjonen (kommunen) er avgjørende. For min egen del vil jeg tilføye at det aller viktigste er at styret har den nødvendige kompetanse. Eneste kriterium bør ikke være at man er fast medlem av kommunestyret, slik vedtektene nå er utformet. Kommuneloven er muligens under endring på dette punktet, noe som etter min mening vil være viktig for å ivareta fellesskapets midler best mulig. Politikerne har uansett styringen og det ultimate ansvaret – det er kommunestyret som er «generalforsamlingen».

Terje Tovan, Borgerlisten

Molde, den 20.12.2017

--------

