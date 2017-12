Gjemnes kommune – ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 – 2021!

Leserinnlegg

Gjemnes kommunestyre behandler den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 – 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i hele kommunen, satsing i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel, kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører prioriteringer.

Folketallet i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.

At kommunen satser viser utbyggingen av Angvik skole i denne perioden, og planene for utbygging av Batnfjord skule. Nytt sykehjem på Batnfjordsøra er en helt avgjørende satsing for fremtiden. Når ny E39 fra Astad – til Bjerkeset blir realisert i nær fremtid må anledningen gripes for å gjøre kommunesenteret attraktivt. Nytt sjukehus for Helse Midt- Norge på Hjelset forventes å bidra til at tomter i avstand 15 – 20 min. fra Batnfjorsøra blir særlig attraktive – og tomter må forventes attraktive opp til pendleravstanden på ca. 50 min i hele kommunen. Interessen for fritidsbebyggelse og fritidsanlegg forventes også å øke.

Jeg forventer at kommunestyrerepresentantene fra alle partier nå satser på at innbyggerne i Gjemnes kommune kan forvente en fremtid med vekst, utvikling og optimisme, og at kommunen holdes samlet.

Lars Wiik

medlem i Gjemnes Senterparti, også tidligere leder i Fagerlia grendautvalg

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook