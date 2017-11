«Billigere Møreakse»

Leserinnlegg

Så sent som i september 2017 holdt regiondirektør Berit Brendskag Lie i SVV en presentasjon om Møreaksen (MA) der hun presenterte totalkostnad for E39 Ålesund-Molde: 37 milliarder kroner, hvorav 29 milliarder fra stat og 8 milliarder fra bompenger.

Kostnaden skal visstnok nå ha blitt redusert med 1, 9 mrd. ved å "forenkle kryssløsninger" i begge ender av selve fjordkrysningen. Det oppnår de ved å gå fra 4-felts til 2-felts veger i begge ender. Dette forbigås i stillhet, men det endrer forutsetningen om kjøretid og samfunnsnytte som Helge Orten (H) markedsførte MA med: Han gjentok og gjentok at vi gikk glipp av en samfunnsnytte på 1 mrd (!) for hvert år som MA ble utsatt med. Hans angivelige kilde, professor Torger Reve, avviste dette da han ble konfrontert med Ortens uttalelser av Romsdals Budstikke. En meget alvorlig bløff med enorme samfunnsmessige konsekvenser fra mannen som satt som leder av den fylkeskommunale utredningskomiteen for fjordkrysningen mens han var ordfører i Midsund og styreleder og daglig leder i Møreaksen AS. En utrolig rolleblanding som ikke skal forekomme i et land som vektlegger god forvaltningsskikk. Nå er han leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité (Samferdselskomiteen).

Under pressekonferansen til Romsdalsaksen for en uke siden var jeg tilstede, og formidlet uttalelser fra folk på Midsund som hadde snakket med de som driver kjerneboring under fjorden. De hadde angivelig uttalt at det var mye "dårlig fjell". Dette utgjør i så fall en kostnadsmessig usikkerhet. Nå har en journalist forelagt min uttalelse for prosjektlederen for Møreaksen. Han sier at fjellet er bedre enn tidligere forutsatt. Ja vel, men det sier ingenting om hvordan kvaliteten faktisk er! Hadde jeg vært journalist ville jeg da ha spurt om hvor godt eller dårlig fjellet er, og hva man evt. sparer på at fjellet er "bedre enn fryktet".

At SVV nå redefinerer hele MA-strekningen fra Ålesund til Molde fra en 4-feltsveg med 110 km/t til en 2-feltsveg med 80-90 km/t kan selvsagt virke mer edruelig enn den ukritiske pengerangelen man startet med. Samtidig river den hele rasjonalet bort fra trasévalget! Frank Sve i Frp uttalte denne uken at kostnaden for MA må ned med minst 10 mrd (!) og at 4-feltsvegen ut av Molde ikke kan realiseres. Se det! Det sier en sentralt plassert person i samferdselsministerens krets, og det tror jeg ikke at han han gjør helt "ut av det blå". Sve sier at traséen for E39 fra Ålesund må gå via den eksisterende vegen over Ørskogfjellet til Vestnes. Hurra - det er det vi har sagt hele tiden. Da kommer man nemlig til den nybygde flotte broa over Tresfjorden som leder E39 videre mot Romsdalsaksens startpunkt via flotte broer mot Lønset, til en pris som er enn 10-12 mrd billigere enn MA.

Nå venter jeg spent på hva SVV sier til Sve sin utfordring, og det skulle ikke forundre meg om det er hans løsning fra Ålesund til Vestnes de til sist lander på når de nå har kostnadskniven på strupen. Da må E39 i så fall legges i en bue vestover fra Vestnes sentrum (tilbake retning Ålesund) før den forsvinner under fjorden mot Ortens hjembygd på øya Midsund. Avslutningsvis vil jeg kommentere SVV sin "gladmelding" om at fjellet er bedre enn forutsatt: I presentasjonen til SVV-direktøren som jeg innledningsvis nevnte, står det at man også jobber med å analysere om det er mulig å spare noe på selve tunnelen under fjorden. Dersom de finner det forsvarlig ut fra fjellkvalitet og overdekning å heve bunnpunktet for tunnelen med 15 meter, vil tunnelen bli 600 meter kortere, noe som vil redusere kostnaden med bare 0,2 mrd. Men da må sikkerhetsmarginene for den undersjøiske krysningen altså senkes. Men hva med Sve sitt utsagn om at 4-feltsvegen i Molde ikke kan bygges?

Terje Tovan