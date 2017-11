På ville veier

Leserinnlegg

Høyres leserinnlegg bekrefter at det er en betydelig brist i kunnskapsnivået om attraktiv og klimavennlig byutvikling.

Miljø og klima, bærekraft og grønn, god flyt, barn og gårsdagens veiløsninger, mye grønt og midtrabatter, NTP, eksperter og det beste for Molde - et begrepsbruk i Høyres leserinnlegg som ikke henger på greip. Det kan også se ut som om Høyre foreslår en «utfylling i sjøen og en lekker promenade hele nede ved strandkanten». Helt urealistisk og uten forankring i realiteter. Kun et forsøk på å forherlige en 4 felts vei.

Det er et stort engasjement, og en betydelig motstand mot E39 Molde øst i Molde. Likevel pusher Høyre og lagkameratene, som for øvrig er stille som mus, saken videre. Å lytte til egne innbyggere synes ikke å være særlig interessant.

SVV er ikke byplanleggere, de er ikke sentrumsutviklere, de er ikke politikere og de er ikke beslutningstakere. De er gode på vei.

Bypakken vil påføre oss bilister en regning stipulert til ca NOK 1,2 mrd. Dette er et enormt beløp. For å være villig til å betale denne regningen forventer jeg, at investeringene er kvalitetssikret. Molde kommunestyre kan umulig være uenige i at det er et berettiget krav. Jeg vil ha investeringen og forslag til 4 felts veiløsning vurdert av kompetente fagmiljø. Et fagmiljø som kan si noe om byutvikling. Hvorfor ønsker ikke Molde kommunestyre, for ikke å snakke om rådmannen, en slik kvalitetssikring?

Dersom andre fagmiljø bekrefter at SVV sitt forslag er en god løsning, ja da stiller jeg meg lojalt bak investeringen, og tar min del av denne belastningen. Det er ikke verre enn det!

Så er det Høyres vilje til «tidenes satsing på kollektivtrafikk og en tryggere vei for skolebarna». Hvordan skal jeg tolke dette utsagnet?

Dersom vi skal oppnå færre biler på veiene, slik at køen forsvinner, må vi gjøre det mer attraktivt for andre transportmidler enn bil.

Norske myndigheter har som mål å legge til rette for redusert biltrafikk og klimagassutslipp. Dette må vi forså, som at norske myndigheter støtter tiltak som resulterer i ønsket målsetting. Norske myndigheter signaliserer også en målsetting om å øke attraktiviteten til norske byer.

Forskningsmiljøer framholder at noen typer areal- og transportutvikling bidrar til at byene blir mer attraktive, noen til at de blir mer klimavennlige, mens noen typer utvikling ikke bidrar til noen av delene! For meg er klimavennlighet mindre biltrafikk og bilavhengighet. Dersom vi skal oppnå en mer klimavennlig og attraktiv by, må konkurransekraften mellom bil og kollektivtransport endres til fordel for det vi vil ha mer av.

En 4-felts vei øst for Molde sentrum vil øke konkurransekraften til bilen: jo mer vei og mindre kø, jo flere biler. Det ligger i sakens natur at veien vil oppleves mer attraktiv og tidsbesparende for sjåføren og bilbruk.

Dersom vi skal ha en mer klimavennlig by, må konkurransekraften til kollektivtransporten øke: bedre sykkel og gangveg og mer buss. Bussen må bli mer tilgengelig mht pris og punktlighet, og flere stoppesteder. Gang og sykkelveger må legges i områder som oppleves som attraktiv, og ikke langs en motorvei. I tillegg bør det innføres tiltak som begrenser ønsket om å bruke bilen, som f eks rushtidsavgift.

Det finnes etter mine begrep tiltak for å øke Moldes klimavennlighet og attraktivitet, uten å rasere Fannestranden med en 4 felts vei. Vi må bare bruke mer av verktøyene i vår felles verktøykasse.

Jeg velger å tro at dersom vi utvikler Molde til en framtidig foregangsby innen klimavennlighet og attraktivitet, vil norske myndigheter støtte oss med økonomiske midler. I motsatt fall kommer vi ikke til å motta 930 mill fra NTP, for vi bidrar ikke til den nasjonale målsettingen!

Jeg vil ha en kvalitetssikring av at SVV sitt forslag, om en 4-felts veg, gjør Molde til en attraktiv og klimavennlig by.

Det er en slik by som er framtidens Molde, og vår sjanse til å sprenge oss fram i konkurransen med andre norske byer, - som kjemper om «en plass i solen».

Randi Thomassen

