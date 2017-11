E39 – Rasering av Fannestranda, Fuglset – Kviltorp.

Leserinnlegg

Det er med største undring at vi konstaterer hvor lettvint SVV og Molde kommunes ledelse tar på det å rasere livsverket til så mange familier, enkeltpersoner og næringsdrivende langs Fannestrandsvegen.

Vi er kjent med at SVV har jobbet med plan for Fuglset - Kviltorp de siste par årene, minst, og ikke bare med den fremlagte håndskissen. Vi er også kjent med hvem som har vært kommunens premissleverandør til SVV. Dette er både skremmende, udemokratisk og langt fra etter planleggingsintensjonen i plan- og bygningsloven.

Om raserings-/saneringsforslag – verdier/innløsning.

SVV og kommunen legger opp til sanering/innløsing av boliger og næringsbygg for enorme verdier. Kostnader som vegbrukerne må dekke 60 % av.

• Planforslaget for strekningen Glamox – nedre Fuglset, sendt kommunen desember 2015, innebærer et saneringsbehov på anslagsvis 150 mill.

• Ideskissene for nedre Fuglset – Kviltorp, sendt kommunen oktober 2017, innebærer et saneringsbehov på anslagsvis 140 mill.

– På nedre Fuglset berører dette minst 4 bolig-/næringseiendommer, på Tøndergård 11 boligeiendommer og på Kviltorp 8 bolig-/næringseiendommer

– I tillegg kommer betydelige kostnader for ombygginger på Cirkel-stasjonen, om det er mulig. Mest sannsynlig må den flyttes, som følge av vegtrase over nedgravde tanker m/lufteanlegg på stasjonsområdet.

– Det har ingen mening i å radere ut hus og hager langs vegen, for så å legge inn nye grøntanlegg som det offentlige må bruke betydelige ressurser på å vedlikeholde.

• Vi registrerer at det er lagt inn i skisseplanen 3 gedigne gang-/sykkelveganlegg som i sin hele lengde skal krysse kjørevegen og tilstøtende areal i nord-/sydretning. Dette blir arealkrevende, utsiktshindrende, upraktiske og svært dominerende fremmedelementer i et ellers naturskjønt område. Slike anlegg må være langt mer nøktern om de skal bli brukt, og passe inn i terrenget. Underganger er løsningen.

• Vi konstaterer også at de gamle naustrekkene vest i småbåthavna er bevart til fordel for 11 boligeiendommer. En meget spesiell verdivurdering. Det er fullt mulig å forskyve småbåthavna noe sydover for å øke parkeringsarealet til havna, om det skulle være et behov. Bølgebryterne er flyttbare.

Tunnel, og veg i dagen.

Vedrørende «utredningen» av tunnel Lergrovik / Glamox.

• Av SVV sine trafikktall for tunnel Lergrovik – Glamox legges det til grunn at det alt vesentlige av øst-/vest-trafikken vil velge å kjøre i tunnel, om den bygges, og at trafikkvolumet dermed krever 2 tunnelløp. Men Fannestrandsvegen skal jo ikke stenges, om en etablerer en tunnelløsning. Med en naturlig fordeling etter trafikantenes behov, reisemål og prioriteringer vil det være tilstrekkelig med ett tunnelløp, kombinert med dagens 2-feltsløsning langs stranda.

• SVV sin påstand om at tunnel ikke lar seg finansiere er udokumentert «løsprat». Det er mye å «ta av» på de oppsvulmede vegplanene vest for byen.

• Nevnte ett-løps tunnel blir del av E39-systemet, og belaster ikke «Bypakken».

• Med sparte innløsningskostnader og mer moderate vegløsninger både vest og øst for byen, vil byens «utstillingsvindu», Fannestranda, fortsatt kunne «skinne» inn i fremtidens Molde.

• Eksisterende system for g-/s-veg er tilstrekkelig med den traseen som ligger der i dag. Vi som bor/har bodd på strekningen har i alle år kunne konstatert hvor begrenset denne trafikken er. Med den topografien og værforhold som preger Molde, vil neppe denne trafikantgruppen bli noe stort problem i fremtiden.

Se til Trondheim.

For noen få år siden skulle det anlegges en 4-felts vegforbindelse mellom Trondheim havn og område nær Leangen. Da sto SVV hardt på, meget hardt på, for å legge traséen i dagen gjennom bl.a. gamle/ærverdige Bakklandet. Bakklandet er for Trondheim noe tilsvarende som Fannestranda for Molde.

Trondheim kommune hadde voksne/forstandige politikere som satte foten ned for raseringsforslaget fra SVV, og ga utvetydig beskjed om at trafikken skulle gå i tunnel. Og slik ble det.

Molde skulle hatt slike politikere.

Videre planlegging.

Molde kommune bør skaffe seg mer velkvalifisert planleggingskompetanse og plan-/prosjektsledelse enn hva SVV er i stad til å levere.

Jann Reistad, sivilingeniør, rådgiver/planlegger

