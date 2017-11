Ikke kødd med byen vår!

Leserinnlegg

31.10 var FN dagen «verdens dag for byer», og Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune behandlet saken om «E39 Molde øst». Fasinerende sammentreff!

Viktige veivalg, i dobbel forstand, vedrørende E 39 er nå synliggjort i forbindelse med høring av «E39 Molde øst».

E39 med sin svært krevende «Bypakke Molde» har i seg flere store politiske utfordringer, som for eksempel samferdsel, miljø og byutvikling. Innen disse politiske hovedområder finner vi mange politiske utfordringer: bolyst, livskvalitet, helse, klima, attraktivitet, næringsutvikling, eiendomsrett, forutsigbarhet, etableringsvilje, sykkel, miljø, bil, barn, skole, identitet og så videre.

Dette illustrerer kompleksiteten i hva E39 dreier seg om, og konsekvenser av de valg vi gjør i denne saken.

SVV sitt forslag om 4-felts veg – I EN BREDDE PÅ 85 METER – for Molde øst, er fantasiløs sett med framtidens briller. På det aktuelle arealet finner vi noen av Moldes fineste områder. Med SVV forslag vil livskvaliteten, bolysten og byens naturlige fortreffelighet bli redusert til et nivå som vil være direkte skadelig for Moldes tiltrekningskraft og attraktivitet. Dette forslaget vil forringe Molde. I utredningen er tema som miljø og landskap, gående og syklende, kollektivtransport, klimautslipp, nullvekstmål for personbiltrafikk, nærmiljø og naturressurser (for å nevne noe), framholdt som viktige forhold. Hvordan kan det da være mulig for SVV å konkludere som de har gjort? Og hvordan kan det være mulig for rådmannen å konkludere som de gjør?

Innfartsvegen til Molde by ligger i et naturskjønt og til dels historisk område. I dette området er det villabebyggelse, barneskole, næringsaktivitet og byens største utendørs bade- og rekreasjonsanlegg. Hvordan kan det være mulig, at mer vei til enda flere biler, blir SVV sin anbefalte løsning i dette området?

Jeg kan ikke akseptere at økonomi alene skal være bestemmende for valg av trafikkløsninger for Molde. De fotsporene vi nå setter blir synlige for våre etterkommere – dette gjelder Moldes framtid! Det er viktig å planlegge for framtidens transportmidler – mer sykkel, kollektiv og selvkjørende biler med mere, og færre privatbiler! Jeg var nylig på Norsk Sentrumsutvikling sin store årlige konferanse, hvor blant annet Ewa Westermark (partner, arkitekt og byplanlegger i Ghel Architects) hadde et foredrag. Westermark er ganske tydelig når hun i sitt innlegg sier følgende: Vi må slutte å invitere bilen framfor mennesket. Fortsetter vi med det, blir det mer bil og ingen mennesker! SVV tegner og regner på sykkelveger og grønne voller, og forteller oss at det blir strålende fint å sykle og gå langs den nye innfartsvegen. Det er en illusjon å hevde at folk vil gå eller sykle langs denne monstervegen. Både strandlinjen, fjorden og til dels panoramaet vil mest sannsynlig være utenfor de myke trafikanters synsfelt på nordsiden av E 39. Det vil rett og slett ikke være særlig inviterende å gå/sykle langs denne vegen. En 4 felts innfartsveg vil i stor grad frata oss gleden av å se, og forringe tilgangen til fjorden og holmene. Molde utvikler seg østover, noe som forsterkes ved etableringen av det nye sykehuset på Hjelset. Vi skal ikke bruke dette ettertrakta arealet til vei, men til utvikling av Molde øst – altså i den retning byen utvikler seg.

Forslagene og konsekvensene av de ulike alternativene er IKKE belyst godt nok av allsidige og faglige kunnskapsmiljø på nasjonalt/internasjonalt nivå.

Min agenda er byutvikling, og Moldes framtidige tiltrekningskraft. Jeg synes valg av Møreaksen eller Romsdalsaksen har vært utfordrende av mange grunner. Jeg har ikke problemer med å innrømme at jeg synes dette er vanskelig, og er redd for ikke å forstå kompleksiteten og konsekvensene av de valg vi gjør for det lange tidsbildet.

Jeg anser det som helt uakseptabelt at vi ikke benytter landets beste byplanleggere, og for eksempel Transportøkonomisk institutt (TØI) til å vurdere/analysere konsekvensene av Møreaksen vs. Romsdalsaksen. Likeledes vurdere konsekvensene av en 85 meter bred innfartsveg, tunneler, broer og så videre.

Det er viktige saker som skal besluttes av Molde kommunestyre, men har beslutningstakerene et godt nok beslutningsgrunnlag?

Det bør kunne forventes at Molde henter kompetente foredragsholdere og samarbeidspartnere, og bidra til at kompetansenivået heves. Både SVV, fylkeskommune, Molde kommune, de som kan komme med høringsuttalelser og innbyggere for øvrig, bør kunne ta del i dette.

Imidlertid er det aller viktigste, at Molde kommunestyre som besluttende myndighet, har kompetanse til å treffe gode, kloke valg for Moldes framtid.

Saken bør utsettes og vurderes av flere kompetente fagmiljø. Trusler om at vi faller ut av NTP om vi ikke holder oss til tempoplanen er ikke det kritisk viktige. Det som er viktig er at vi har kompetanse til å finne den beste løsningen – framtidens løsninger for Molde.

Randi Thomassen

