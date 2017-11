Møreaksen for fremtiden

Leserinnlegg

Målet for ny E39 Ålesund-Molde er å gjøre reisetiden mellom de to byene kortest mulig. Derfor ble Møreaksen valgt som trasé. Hensikten er å sikre vekst og utvikling i Ålesundregionen og Molderegionen og at de to regionene kan vokse seg sammen. Dette er viktig for å sikre at det skal være vekst og utvikling i vår del av landet også i fremtiden. Staten ønsker å bidra sterkt til at dette skal skje. Fordi vekst og utvikling i Møre og Romsdal også er positivt for landet.

Snu trenden

De siste ti årene har befolkningsveksten i Møre og Romsdal vært 7,8 prosent mot et landsgjennomsnitt på 12,1 prosent. Det betyr at Møre og Romsdal taper. Frem mot 2050 skal verdens befolkning øke fra 7 milliarder til 9 milliarder mennesker. Hvis Møre og Romsdal ikke lykkes kraftig i å snu trenden vil vi sakke akterut. I hele verden og i Norge strømmer folk til de store byene. Med sitt rikholdige arbeidsmarked og tilbud er det de store byene som er vinnerne. Møre og Romsdals eneste sjanse er å bygge sammen de sterkeste arbeidsmarkedene vi har: Ålesundregionen, Molderegionen og Søre-Sunnmøre. Møreaksen og Hafast vil bidra til nettopp dette.

Spennende jobber

Ser vi på fylkesstatistikken er det i aksen Molde-Ålesund-Ulsteinvik-Fosnavågen at fylket vårt har den mest positive utviklingen. Men også denne er for svak per i dag. Når reisetiden på denne aksen reduseres kraftig betyr det også at dette vil bli ett, stort, sammenhengende arbeidsmarked med mange spennende jobber innen kort reisetid. Det er dette som er håpet vårt i konkurransen mot de store byene de neste tiårene. Med Molderegionen, Ålesundregionen og Søre-Sunnmøre integrert i samme arbeidsmarked vil vi ha mye å stille opp med. Vekst i denne aksen vil gi smitteeffekt til områdene rundt. Men det haster. Derfor er det viktig at alle gode krefter settes inn på å utnytte den muligheten Stortinget nå har gitt for å starte byggingen av Møreaksen i 2022. Og det må holdes et høyt trykk på å få oppstart på Hafast umiddelbart etterpå.

Vi skal lykkes med å sikre fremtiden for Møre og Romsdal også for våre etterkommere. Og vi skal sikre at næringslivet i Møre og Romsdal kan ha nasjonal og internasjonal betydning også i en verden som blir større og hvor de store byene blir større. Det er derfor vi skal bygge Møreaksen så snart som mulig.

Odd Helge Gangstad, ordfører Midsund kommune og styreleder Møreaksen AS

Dag Olav Tennfjord, ordfører Skodje kommune

