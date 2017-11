Ingen veg tilbake?

Leserinnlegg

Jeg viser til tidligere artikler og leserinnlegg om Kyststamveien E39 og det forestående vedtaket som skal gjøres angående Bypakken i Molde. Det synes som politikere/administrasjon i Molde har viklet seg inn i en floke de ikke finner veien ut av. De har jobbet så lenge for å få Møreaksen (MA) inn på NTP og dermed få finansieringsgrunnlag for Bypakken at de nå mener det er for sent å snu.

Alt de har jobbet for ender med hodeløse og skandaløse prosjekter som det er så mye prestisje i at de ikke ser noen annen løsning enn å fortsette på det blindsporet de så ulykkeligvis har kommet inn på.

Slik kan ny E39 stoppe barnehage og nye boliger Hvis dagens atkomst til Lubbenes forsvinner, bør boligbygging på Retiro reduseres til «et minimum».

Massiv motstand i høringsrunden De fleste som sendte inn kommentarer var motstandere mot Møreaksen.

For å sette ting i perspektiv, vil MA alene koste ti ganger mer enn sjukehuset på Hjelset. Står innsatsen i stil med formålet?

I tillegg kommer Bypakken. Brorparten av alt dette skal bilistene betale gjennom bompenger. Er det noe tidsperspektiv på dette? Hvor mange generasjoner må betale på denne galskapen? Hva med vedlikehold på tunnelene? Mye kostnader og ulemper forbundet også med dette.

Hvorfor MÅ E39 gå gjennom Molde by? På Facebook-sidene til MuM og Romsdalsaksen (Sekkfast) er frustrasjonen, men også kampviljen, stor. Hvordan får vi stanset dette? Hvem kontakter vi?

Vi trenger alle de medlemmene vi kan få for å kjempe vår sak! Ketil Solvik Olsen har sagt at MA kan revurderes og at Romsdalsaksen kan utredes hvis lokalpolitikerne går inn for det. Så da ender vi opp med at enten må politikerne snu, og/eller må velgerne stemme annerledes. Dette gjelder også alle Moldes omkringliggende kommuner!

Molde er bypakkevinneren i fylket – Handlingsplanen inneholder veldig mye positivt for Molde og Romsdal, sier regionsvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

Hvis MA og Bypakken realiseres, vil byen være ødelagt for all fremtid. Fraflyttingen vil bli formidabel, og turistene vil ta store omveier rundt for å slippe å kjøre milevis i tunneler som i tillegg koster skjorta.

Jeg kaster ballen til de politiske partiene og deres velgere. Vi har to år på oss til kommune- og fylkestingsvalget. Det er faktisk ingen skam å snu. Verden skal fortsette etter oss. Da er det viktig at vi ikke ødelegger byen for de kommende generasjoner. JA til utredning av Romsdalsaksen!

Heidi Kjøl, sivilist, potensiell velger og tilhenger av Romsdalsaksen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook