Deling av Gjemnes kommune

Som kjent pågår en omfattende endring av kommunestrukturen i Norge, og som naturlig er, er det et stort folkelig engasjement rundt dette. Gjemnes kommune i grenselandet Nordmøre og Romsdal er en vidstrakt og lang kommune, hvor oppfatningene har vært nokså forskjellige med hensyn til fremtidig tilknytning, basert på geografi og tilhørighet. På de tidlige folkemøter som ble avholdt av kommunens ledelse, forelå det flere alternativ. Ved endelig behandling i kommunestyret var alternativene: til Kristiansund, til Molde/Nesset eller fortsette som egen kommune. I debattens startfase var nok alternativene at ytre del av kommunen ønsket tilknytning til Kristiansund, mens indre del ønsket Molde/Nesset, blant annet med bakgrunn i kort avstand til Eidsvåg og stor innpendling til Molde. Alternativet at hele Gjemnes kunne bli en del av Kristiansund, utløste et engasjement i indre del av kommunen for i tilfelle å kunne dele kommunen slik at bygdene Angvik, Flemma, Fagerli og Osmarka ble en del av nye Molde Kommune. Når Angvik Bygdelag sendte søknad om en slik mulig deling, var det stor oppslutning om det i Angvik.

Imidlertid valgte kommunestyret i Gjemnes å fortsette som egen kommune. Dette på tross av at rådmannen innstilte på at kommunen måtte slå seg sammen i en større enhet, og flere sentrale politikere var av den oppfatning at kommunen ikke kunne fortsette på egen hånd over lengre tid.

Oppfatningene var så vidt delt at det «tryggeste» ble å fortsette som egen kommune.

Avisen Tidens Krav har et oppslag, først på sin nettavis 30. oktober og dagen etter i papirutgaven. Jeg blir der sitert på å ha uttalt at jeg er imot Angvik Bygdelags søknad om å dele seg fra Gjemnes til nye Molde. Bakgrunnen for uttalelsen er at Angvik Bygdelag har bestemt seg for å videreføre søknaden om å dele kommunen. Artikkelen er koblet sammen med uttalelser fra lokalpolitikeren Steinar Brubæk, som også er kritisk i saken om deling, men som også kritiserer en rekke andre forhold som jeg ikke deler hans synspunkter på.

Romsdals Budstikke vidrebringer synspunktet i et oppslag 31. oktober med kildehenvisning til Tidens Krav, og for egen del velger de å presentere meg med følgende synspunkter innledningsvis: «Stig O. Jacobsen vil ikke at Angvik skal være en del av nye Molde kommune». Det er feil, det er ikke det dette handler om, og jeg har ikke uttalt meg om det. Min skepsis mot bygdelagets søknad om å opprettholde og gå videre med fradelingen er begrunnet i at jeg mener Angvik også kan ha tålmodighet og vente, se utviklingen an og la spørsmålet modnes noe til man ser hvordan det er mulig å drive Gjemnes økonomisk.

I følge ordfører Knut Sjømæling vil en fradeling nå kunne ramme Gjemnes kommune så hardt at den ikke kan fortsette på egen hånd, og han fremholder at dersom 25 prosent av kommunens innbyggere forlater kommunen, er det ikke en grensejustering, men en nedleggelse av Gjemnes kommune. Jeg har ikke et ønske om at Angvik Bygdelag skal bidra til denne utgangen for kommunen. Man kan mene hva man vil om vedtaket om å fortsette på egen hånd, men når dette vedtaket først er fattet etter en demokratisk prosess, er jeg tilhenger av at også indre Gjemnes slutter opp om kommunen.

Dette er selvsagt under den klare forutsetning at Gjemnes kommune leverer sine tjenester og opprettholder disse til innbyggerne og bygdene på linje med i dag. Dersom dette ikke blir tilfelle, anser jeg at politikerne vil måtte drøfte situasjonen på nytt.

Jeg har i mange år arbeidet for hjembygda, også nært sammen med Angvik Bygdelag, hvor jeg i mange år har sittet i styret. Det har vært et godt samhold mellom innbyggerne og næringslivet som jeg tror vil fortsette. En uenighet rundt et så viktig spørsmål får vi tåle. Angvik Bygdelag har utrettet mye siden det ble etablert, og er et demokratisk valgt organ – det nederste i styringspyramiden. Styret i bygdelaget er valgt av innbyggerne i bygda, og erstatter i forståelse med kommunen det definerte politiske organ grendeutvalg. Angvik Bygdelag har således full legitimitet og selvsagt rett til å engasjere seg i denne saken. Men det må være temmelig innlysende at fører ikke dette frem, vil det skape et klima innad i kommunen som verken tjener Angvik eller kommunen for øvrig.

Angvik, 1. november 2017

Stig O. Jacobsen

