Uttalelse fra Borgerlisten vedr. E39

Leserinnlegg

Det politiske flertallet i Molde med H, Ap, V og KrF kjører knallhardt og banket 4-feltsvegen forbi Retiro gjennom i Plan- og utviklingsutvalget (PUU). BOR, Sp, Frp og SV stemte imot. På møtet i PUU la Borgerlisten frem følgende uttalelse:

«Borgerlisten tar sterk avstand fra måten denne saken kjøres frem på, både forvaltningsmessig og politisk. Saken er svært viktig for byen og innbyggerne, men de blir ikke hørt.

Folkemøtet ble arrangert før det var presentert så mye som en skisse av prosjektet. Den etterfølgende «høringen» må således karakteriseres som et rent spill for galleriet, og følger ikke vanlige demokratiske prinsipper.

Dette blir bypakke versjon 3. Bypakke 2 - som er den foreløpig vedtatte - er vesensforskjellig fra det foreliggende forslaget. De kostnadsmessige effektene av endringene er overhodet ikke behandlet i foreliggende innstilling, noe som fratar politikerne muligheten til å fordele og prioritere tiltak. 4-feltsvegen tar anslagsvis 70 % av budsjettet, og dette er i direkte strid med Stortingets intensjon for bypakker – de skal virke innskrenkende på personbiltrafikk.

Rådmannen skriver i innstillingen: «Valg av en 4-felts veg langs dagens trase, utelukker ikke mulighetene for etablering av en tunnel en gang i fremtiden.»

Det viser med all tydelighet at rådmannen ikke bryr seg om konsekvensene av at en 4-feltsveg i strandsonen er irreversibel.

Den politiske ledelsen i Molde er helt fraværende i debatten, noe som er svært uheldig og påfallende. At Statens Vegvesen er satt i førersetet i en sak der

kommunen er planmyndighet er en tilsidesettelse av den politiske og demokratiske prosessen. Molde kommune opptrer udemokratisk og i strid med god forvaltningsskikk.»

Molde 31.10.2017

Borgerlistens kommunestyregruppe