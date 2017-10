Uavhengig av Møreaksen

Leserinnlegg

Det er ikke Møreaksen som skaper behovet for ny løsning på E39 Bolsønes-Årø. E39 går allerede i dag inn til fergekaia i Molde sentrum. Og behovet for å gjøre noe med E39 Bolsønes-Årø er der allerede: Det kjører det ca 18.000 biler pr døgn på E39 på Bolsønes. I tillegg kommer all trafikken i Frænavegen. Dette er ikke trafikk som skal gjennom og forbi Molde. Det aller meste er lokal og regional trafikk som Molde by uansett må finne løsninger for.

Molde har 125 % arbeidsplassdekning. Altså langt flere arbeidsplasser enn arbeidstakere. Dette er positivt for en by. Det betyr at den er attraktiv. Men det betyr også stor innpendling, og da må det legges til rette for at byen er tilgjengelig for dem som skal på jobb.

E39 Bolsønes-Årø må løse behovene for dem som skal til og fra byen østover. Møreaksen skal koble arbeidsmarkedene i Molderegionen og Ålesundregionen sammen og dermed løse behovene den veien. Gjennomgangstrafikken er en svært liten del av totalen. Det meste av trafikken er lokal og regional.

Hvilken løsning Molde kommune skal velge på E39 Bolsønes-Årø må bli opp til kommunen å vurdere. Dette er et prosjekt som ligger i bypakken og er ikke en del av Møreaksen. Men Møreaksen gjør det tross alt enklere å løse behovene på E39 østover i og med at Møreaksen drar mye av den andre trafikken vestover. Hadde det vært aktuelt å krysse fjorden øst for byen, ville all trafikken både fra øst, nord og sør kommet inn til byen fra øst. Da hadde strekningen Årø-Bolsønes virkelig blitt sprengt.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

