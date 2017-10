«Pest eller kolera»

Leserinnlegg

Det var faktisk seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen (SVV) som brukte uttrykket, og som stilte Moldes politikere overfor dette valget da SVV presenterte sin «mulighetsstudie» for E39 Fuglset-Kviltorp. Etter år med bagatellisering («bare en smal firefelts veg på 17 m») og manglende visualisering kom sannhetens øyeblikk. I stedet for å involvere offentligheten valgte man å ta turen innom Plan- og utviklingsutvalget (PUU) sitt møte den 17. oktober. Dagen før kunne SVV-direktør Berit Brendskag Lie smilende forsikre oss om at «Molde er bypakkevinneren i fylket».

«Heldige Molde»

Møtet i PUU startet med at SVV-direktør Kjetil Strand blunket lurt til forsamlingen og sa – litt dempet – at de nok var misunnelige på oss både i Ålesund og Kristiansund. Han røpet også at ordføreren hadde gitt dem noen «innspill» som hadde blitt hensyntatt. Så overlot han presentasjonen til Austvik, som understreket at SVV hadde brukt «noen av sine aller beste folk». De foreslår:

• Knausenlinja med sitt «monsterkryss» på Tøndergård/Retiro er tatt ut av planen, og nord-syd trafikken flyttes over til Fuglset-krysset og Enenvegen.

• Alléen fra Tøndergård til Kviltorp forsvinner dessverre (igjen) – vegen blir for bred. Det har tatt 25 år for trærne å vokse til den størrelse de har i dag etter orkanen i -91. I SVV sin illustrasjon er trærne som ved et trylleslag like store igjen.

• 11 bolighus og hager på Tøndergård må saneres – alternativt forsvinner parkeringen til båthavna.

• Ytterligere 6 bolighus på Kviltorp må saneres.

• Av- og påkjøring til E39 fra nordsiden blokkeres på strekningen Fuglset – Kviltorp. Dette medfører at betydelig trafikk blir kanalisert til boligområdene i Anthon Bangs veg og Nerlandsvegen, samt at trafikken til Lubbenes, Nøisomhed og kunstgressbanen føres gjennom boligområdet i Kometvegen.

• E39 på strekningen Bolsønes – Årø får 6 rundkjøringer og fartsgrense 60 km/t

Så ille som fryktet

Da er endelig «katta ute av sekken», og det er akkurat så ille som vi visste det ville bli. Det er ikke bare ødeleggende for Molde øst, men også for den visuelle og opplevde identiteten og kvaliteten til hele Molde by. Det vil i tillegg virke svært belastende på boligområdene som blir berørt av omleggingen, pluss at 17 hjem og grønne hager må bort.

Da SVV på møtet med PUU ble spurt om hvorfor ikke tunnel videre østover fra Bolsønes var et alternativ, svarte de: «Trafikken blir så stor at det må bygges toløps tunnel med fire kjørefelt, og det blir for dyrt». Et fantastisk utsagn som tydeliggjør hvordan SVV opptrer. Fannestrandvegen forsvinner jo ikke om det det bygges en 4-felts tunnel – da vil det til sammen bli 6 kjørefelt. Jeg undres – er det New York eller Beijing vi bor i, og hvor dumme tror SVV vi er?

SVV sin løsning i dagen gir oss 4 kjørefelt hvorav 2 skal være forbeholdt kollektivtrafikk og samkjøring: Elendig kapasitet og en sannsynlig effektiv hastighet på strekningen på 40 km/t gjennom alle rundkjøringene.

Det naturlige ville selvsagt være følgende løsning:

• Bygg tofelts tunnel med 90 km/t fra Bolsønes til Eikrem/Årø

• Erstatt lyskryssene i Fannestrandvegen med rundkjøringer, og lag «ekspressveger» for syklistene. Vegen vil jo bli sterkt avlastet ved etablering av tunnel – det blir fint å bade, gå og sykle der. Vips!

Møreaksen – selve problemet

Årsaken til problemene ordfører Dahl og SVV vil påføre byen heter Møreaksen. Ordføreren kjemper hardt for den, og SVV sin løsning er halmstrået han trenger. Møreaksen vil:

• Svekke Molde som handelsby – Moa vil utkonkurrere oss.

• Svekke tilgang til det nye sykehuset for sørsiden av fjorden (Rauma og Vestnes).

• Bli så kostbar at E39-tiltakene på Sunnmøre og Nordmøre skyves langt frem i tid.

• Sende oss i milevis med tunnel (delvis undersjøisk) gjennom verdens vakreste landskap.

• Virke ødeleggende på store deler av Molde by.

Prosessen som nå kjøres er bemerkelsesverdig. Ordføreren holder seg for tiden klokelig i bakgrunnen og lar SVV sitt propagandamaskineri fronte denne dypt upopulære saken. Ordføreren har det imidlertid travelt og legger opp til at saken skal vedtas i kommunestyret om 4 uker! Folket blir ikke hørt, og det virker ikke tilfeldig: I fellesnemnda for Nye Molde kommune la Borgerlisten frem følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

«Samfunnsprosjekter av stor betydning bør så langt det er mulig forankres blant innbyggerne. Innbyggernes oppfatning bør i særlig store og viktige saker undersøkes og hensyntas i planleggingen. Informasjonen fra kommunen bør ha fokus på å skape et godt og helhetlig bilde av totaliteten i komplekse saker og prosesser.»

Neste møte i fellesnemnda startet med at ordføreren la frem og fikk vedtatt følgende tillegg mot vår ene stemme:

«Punktet understreker behovet for god involvering av innbyggerne, men innebærer ikke et behov for folkeavstemminger/innbyggerundersøkelser.»

Så da vet vi hva vi har i vente.

Borgerlisten, Terje Tovan, gruppeleder

