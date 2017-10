Nei, vi har det ikke travelt

Leserinnlegg

Statens Vegvesen har laget ei kreativ skisse som i følge dem selv, skal vise «at det blir ikke så gale» å lage en 4-felts vei langs Fanestranda. En 50 meter brei asfaltveg blir pyntet opp med grønne vegskiller og «mjuke grasvoller».

Denne mulighetsplana skal opp i Molde kommunestyre allerede i november. Skal Statens Veivesen legge premissene for debatten i Molde kommunestyre? Her er det mye å gripe tak i. Hvorfor skal E39 gå i tunnel fra Julbøen for så å dukke opp på Fuglset hvor den skal fortsette oppe i dagen som en 4-feltsveg som vil redusere verdien for store områder for byens befolkning? Retirostranda – båthavna -Kviltorp Camping – Kviltorpskolen foruten riving av en rekke hus? Er det mer maktpåliggende å «verne» vestlige deler av Molde enn de østlige delene?

Et alternativ er å forlenge tunnelen, noe som vil gjøre E39 nærmest usynlig for byens befolkning. Mye bedre, selvsagt, men hvorfor skal denne vegen absolutt gjennom eller under Molde sentrum? Den er svært dyr, vil skape store miljøproblem og har lang anleggstid med innkreving av bompenger i mange år framover.

Innfartsvegene må tjene lokaltrafikken i et 50 årsperspektiv med autonome biler og busser uten bruk av fossil brensel. Gjennomgangstrafikken må ledes utenom Molde.

Ferjefri E-39 er ingen god idé sett i lys av teknologiutviklinga. NTP blir helt sikkert diskutert og revidert før 2023. Den nåværende planen for bypakke Molde med E39 gjennom eller under byen er om mulig en enda dårligere idé.

Tenk deg en situasjon hvor området mellom Felleskjøpet og Årø er rasert for å gi plass til en 4-feltsveg, og så blir det ingen E-39 trasé gjennom Molde likevel. Vanvittig! Molde kommunestyre har tid til å tenke seg om!

Hallvard Aarø, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook