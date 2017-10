Leserinnlegg

Eldre skal leve et godt liv. Både om de bor på et omsorgssenter eller hjemme. Pårørende skal slippe å slite seg ut. Ansatte skal kunne bruke kompetansen sin. Vi må finne gode og fornuftige løsninger som fungerer i praksis i kommunen vår.

De siste årene har Høyre i regjering gjort en rekke grep for å sikre bedre kvalitet i eldreomsorgen. Arbeidet med kvalitetsreformen ”Leve hele livet” er godt i gang! Mange enkle, men svært virkningsfulle grep er allerede tatt, og det vil gi de eldre et løft i hverdagen. Statsminister Erna Solberg har kommet med en sterk oppfordring til kommune-Norge, blant annet:

Middagen skal serveres til middagstid, og maten skal være ernæringsrik og god. En selvfølge skulle man tro. Men de fleste kommunene i landet har servert middag til lunsjtid, inklusiv Molde.

I et møte i Drift- og forvaltningsutvalgets i februar, ba jeg om at det fremmes en sak til utvalget vedrørende praksis i institusjonene våre når det gjelder eldre og ernæring. Saken kom denne uken. I mellomtiden har alle våre omsorgssentre startet opp middagsservering til middagstid, kl. 16. Det er veldig bra!

I saken jeg viser til, får vi vite at enhetslederne i Pleie- og omsorg i kommunen vår har jobbet grundig med ernæring, kvalitet og kjøkken – sett i lys av departementets nye ”Nasjonal handlingsplan for kosthold (2017-2021) Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!”.

Mat, aktivitet og helsehjelp henger tett sammen. Er du aktiv får du appetitt, spiser du riktig kan det hende du ikke trenger flere legemidler. Dersom du kan kutte noen medisiner, kan det hende du orker mer aktivitet. Vi vet at for mange ledd i denne kjeden faller ut for ofte. Skal de eldre leve godt, må vi sørge for at kjeden ikke brytes, men forsterkes i alle ledd.

Med bakgrunn i dette, har jeg bedt om en ny sak til Drift- og forvaltningsutvalget, for å belyse hvordan det arbeides ute i omsorgssentrene våre med aktivitetstilbud for de eldre, samt hvordan vi i Molde kommune sikrer de eldre riktig helsehjelp.

Vi leverer bra tjenester til de eldre i kommunen vår. Men vi skal bli enda bedre. Molde kommune starter i disse dager arbeidet med ny ”Helse- og omsorgsplan 2018 – 2025”.

Vi har store oppgaver foran oss for å sikre en god alderdom for alle.

Jeg gleder meg til dette arbeidet. Jeg opplever stort engasjement fra alle involverte i kommunen vår. Både fra innbyggerne, politikerkollegaer, helsearbeidere og øvrige fagfolk.

Britt Janne Tennøy, Molde Høyre

