Ikke bygg 30 nye parkeringsplasser i den Grønne korridor!

Molde kommune tenker å løse problemet på Reknesbana med at gummigranulat fra gamle bildekk forsvinner i fjorden ved å blant annet etablere parkeringsplass for 30 biler midt i den Grønne Korridor ovenfor museet.

Under saken til kommunestyret «Etablering av snødeponi ved Reknesbanen» dukker det opp at en har tenkt å lage 30 parkeringsplasser rett inntil et idrettsanlegg! Uten at det ligger ved noen uttalelse fra Sportsklubben Træff eller folkehelsekoordinator i kommunen. Et idrettsanlegg er der man lærer å bruke kroppen, ikke et sted der man lærer å parkere unødig.

- Vil forstyrre aktiviteten

Man skal etablere 30 P-plasser uten vurdering i forhold til samfunnet ellers. Er det rart vi trenger 85 meter brei veg forbi Lubbenes? Er det rart at tilliten til at Molde skal kunne bli en by der sykkel og gange er en viktig del av samferdselen sprekker?

Holmarka, hester, skiløype, idrettsanlegg, grønn korridor, museet, turister, turgåere, lekeplass for barn og midt opp i dette har Høyre tenkt å dumpe 30 parkeringsplasser. At dette vil forstyrre aktiviteten som er der i dag er utvilsomt.

Barn leker, turgåere passerer

Molde SV sine forslag i kommunestyret, som vil spare inn 1 million kroner, lyder:

1. Molde kommune vil hindre at avfall oppstår og vil gå over til bruk av miljøvennlig granulat på alle kunstgressbaner slik ein har gjort i Bergen kommune. Dette vil gjelde ved etablering av nye anlegg og når gamle anlegg må oppjusteres. Dette må gjelde for alle egne baner, ballbinger og nærmiljøanlegg.

2. Det etableres driftsrutiner og brøytemetoder som gjør at bortransport av gummigranulat i minst mulig grad skjer. Granulat utenfor baner samles sammen og legges tilbake på bana eller leveres avfallsmottak

3. Det etableres ikke en parkeringsplass for 30 biler midt i den Grønne Korridor. Her leker barn hele dagen, turister og turgåere passerer heile tida og dette er et område for barn og unge som ikke skal forstyrres av unødig biltrafikk.

4. Asfaltering og bruk av slamkum er mindre effektivt enn å bruke jord som infiltrasjonsmasse for gummigranulat derfor bevares området som det er i dag. Risiko for at mikroplast havner i Moldefjorden er størst ved asfaltering. Påfylling av jord samt tilsåing for å forskjønne området tilstrebes.

Bjørn Jacobsen, Molde SV