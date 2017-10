Vegvesenet – den 6. statsmakt?

Leserinnlegg

Det som skjer er at Kjetil Strand og SVV driver politikk og kaller det «faglig råd».

• Borgerlistens forslag om tunnel med utløp på Eikrem og kryss i Årødalen er IKKE behandlet. SVV flyttet krysset til Eikrem og konstruerte dermed en rekke problemer som svekker alternativet i forhold til deres egen favoritt.

• Ja, vi ønsker øvre trasé videre til Lønset fra Årødalen, og det er vedtatt i byplanen! Men skal du ta med kostnadene for dette bare i «vårt» alternativ. Useriøst, Strand.

• Påstanden om at det ikke blir trafikkøkning øst for byen er rett og slett utrolig. Alle som bor vest for Bolsønes må nå kjøre østover til det nye sykehuset, og fergefri E39 vil gi betydelig trafikkøkning når den står ferdig – spesielt tungtrafikk.

• SVV-løsningen kaller han så vakkert «løsning med kollektiv-/sambruksfelt». Utrolig. Det er snakk om E39 – en nasjonal gjennomfartsveg. Det er den du vil dra gjennom Moldes fineste sone, Strand. Tror du ikke folk i Molde har skjønt dette?

Strand skriver at tunnelløsninger «vil gjøre det enda mer fordelaktig å ta bilen enn bussen enn det er i dag. Dette vil øke biltrafikken inn mot sentrum og det vil bli større behov for parkeringsplasser. En slik utvikling ønsker ikke Vegvesenet» (min utheving). Nettopp – der avslørte politikeren Strand seg.

Møreaksen er selve problemet. Med Romsdalsaksen kan vi glemme alt det vi her snakker om. Da kan vi planlegge for miljø, natur, myke trafikanter og en fremtidsrettet byutvikling. Det er Molde kommune som er planmyndighet i Molde – ikke du, Kjetil Strand. Om mindre enn to år er det kommunevalg. Det er cirka 10 år før det kommer penger til noe som helst øst for byen. Dette kan Moldes befolkning selvsagt stoppe – om de vil.

Terje Tovan, Borgerlisten

