Troverdig om veg i Molde

Leserinnlegg

Statens vegvesen er glad for at det har vært så mye oppmerksomhet om Molde som sykkelby den siste tiden. Sammen med Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune planlegger Statens vegvesen en bypakke i Molde der en stor andel av midlene går til tiltak som først og fremst skal bedre forholdene for kollektivtrafikk, sykling og gåing. I følge en oversikt bladet Motor har gjort, er det ingen andre bypakker i landet som er i nærheten av å ha så stor andel av tiltak rettet mot kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Borgerlisten feilinformerer i innlegg i Romsdals Budstikke 25. september om det arbeidet som nå gjøres for å utrede transportløsningene i Molde:

• Vegvesenet har utredet tunnel til Eikrem ut fra forslaget til Borgerlisten. Vi har tatt utgangspunkt i konsepter mer enn konkret plassering av utløp på tunneler og plassering av kryss. Det ser vi på når vegen eventuelt skal reguleres.

• Vi mener at tunnel til Eikrem krever at det bygges veg videre mot Lønset samtidig, slik også Borgerlisten ønsker. Da må vi vise kostnaden for dette.

• Det er dagens trafikkmengde som gjør at vi må bygge to tunnelløp østover fra Bolsønes, ikke framtidig trafikkøkning på grunn av ferjefri E39 eller nytt sykehus. Trafikk til nytt sykehus og annen lokal utvikling på østsiden av byen vil forsterke at det er lokaltrafikken som gjør det nødvendig med to tunnelløp.

Det vil bli økning i trafikk på grunn av ferjefri E39. Denne økningen blir betydelig på vestsiden av byen, men blir liten på østsiden av byen. Dette fordi vi allerede har E39-trafikk på østsiden av byen. En liten andel av trafikken øst for byen skal krysse Romsdalsfjorden.

I beregningene våre for trafikkutvikling har vi ikke lagt inn endring som følge av nytt sykehus på Hjelset. Vi kan derfor tydelig vise at ferjefri E39 over Romsdalsfjorden ikke vil øke trafikken ved Kviltorp.

Sykehuset vil medføre en økning på om lag 2 000 kjøretøy vest for Hjelset. Deler av disse vil komme fra Årølia og Fræna/Eide, og vil derfor ikke påvirke trafikken mellom Bolsønes og Årø. En stor del av befolkningen i Molde er bosatt så langt øst at de ikke vil nytte en tunnel fra Bolsønes når en skal østover.

Det er uten tvil best for beboere og andre på strekningen Bolsønes-Årø at vegen blir lagt i tunnel. Det sier vi også i delutredningen for Molde øst. Samtidig mener vi at det er mulig å planlegge kollektiv-/sambruksfelt med tilrettelegging for gående og syklende slik at vi unngår å ødelegge strandlinjen og bomiljøet i denne delen av Molde.

Vegvesenet mener at utbygging av kollektiv-/sambruksfelt er det beste for byen som helhet. Det er dette tiltaket, sammen med de andre planlagte tiltakene i bypakken, som kan gjøre at byen kan få mer kollektivtransport, mer sykling og mer gåing. En tunnelløsning østover fra Bolsønes vil gjøre det enda mer fordelaktig å ta bilen enn å ta bussen enn det er i dag. Dette vil øke biltrafikken inn mot sentrum og det vil bli større behov for parkeringsplasser. En slik utvikling ønsker ikke Vegvesenet.

Kjetil Strand, strategisjef Statens vegvesen Region midt

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook