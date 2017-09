Statens vegvesen uten troverdighet, ordfører med hastverk

Leserinnlegg

«Det som er klart, er at de faglige vurderingene til Statens vegvesen vil veie tungt», sa Torgeir Dahl etter at SVV på folkemøtet mandag 18.9 hadde lagt frem sin rapport om E39 fra Bolsønes og videre østover gjennom Molde.

Ordføreren var fornøyd med det han kalte «klare svar» fra SVV, og legger til rette for at saken skal behandles politisk før jul. Eventuelle midler til bypakken er først avsatt i perioden 2024 – 2029. Hvorfor da slikt hastverk?

SVV fikk i fjor en bestilling fra kommunestyret der de ble bedt om å utrede ulike alternative tunnelløsninger østover fra Bolsønes og virkningen av disse på byen og befolkningen. Mandag 18.9 kom svaret på folkemøtet på rådhuset. Et topptungt SVV-lag med direktør Ole Jan Tønnesen i spissen markedsførte rapporten så godt de kunne, og oppfordret sågar til applaus. Som forventet ble anbefalingen at E39 bør føres gjennom østre deler av Molde by i form av en firfeltsveg langs Retiro-stranda. Det vil ikke folk i Molde ha, noe som gikk meget klart frem på folkemøtet.

Selve rapporten står også til stryk – den er ufullstendig, beheftet med feil, og konklusjonen strider mot egne argumenter. Noen eksempler på SVV sin argumentasjon:

– Trafikkøkningen vil bli så stor at tunneler bør bygges med to løp med en gang. Samtidig påstår man at det på Kviltorp ikke vil bli noen trafikkøkning, og at trafikken i fremtiden vil bli mindre pga. av endret bilbruksmønster, samkjøring etc.

– Veger bør planlegges i et 50-100 års perspektiv. Samtidig har ikke rapporten tatt med i beregningen at sykehuset flyttes til Hjelset!

– Etter Møreaksen vil trafikken på E39 øst for Bolsønes være den samme som nå. Alle kjente offentlige dokumenter forventer en betydelig økning i trafikken på en fergefri E39 – spesielt vil godstrafikken øke.

Borgerlisten sendte i fjor en egen høringsuttalelse med en detaljert beskrevet E39-løsning: Tunnel fra Bolsønes til Eikrem, derfra dagens veiløp forbi golfbanen til ett nytt, stort kryss i Årødalen med forbindelse til Årølia og øvre trasé videre østover (vedtatt i byplanen). I rapporten flytter SVV krysset fra Årødalen til Eikrem, og regner inn kostnaden med vei helt frem til Lønset. Dermed blir løsningen mye dyrere og mindre funksjonell enn de øvrige. En skandaløs og uhyre arrogant saksbehandling.

SVV kaller konsekvent sin firfeltsveg langs Retirostranda for «løsning med kollektiv-/sambruksfelt». I rapporten står følgende: «Om man ser kun på strekningen fra Bolsønes til Årø, er tunnelalternativene noe bedre enn løsningene med kollektiv-/sambruksfelt» (s.12). På sidene 16-18 gis det en «vurdering av allmenne interesser» i form av en tabell. Her går man gjennom virkingen av de ulike alternativene på henholdsvis «nærmiljø og friluftsliv», «landskap», «kulturmiljø» og «naturressurser».

SVV konkluderer også her med at deres løsning vil virke negativt på alle områder, bortsett fra på landbruksinteressene. Likevel er deres «faglige råd» at Molde velger denne løsningen som gir oss fremtidens fergefrie E39 som firfeltsveg langs Retirostranda med 6 rundkjøringer og fartsgrense 60 km/t mellom Bolsønes og Årø. Molde er sannsynligvis ett av svært få bysamfunn i verden der det politiske flertallet aktivt går inn for å dra gjennomgangstrafikken fra en nasjonal hovedveg inn i byen. Alt på grunn av Møreaksen. Skal vi måtte leve med dette?

Terje Tovan, gruppeleder for Borgerlisten

