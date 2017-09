Er Møreaksen framtidsrettet?

Leserinnlegg

En tunnel er for dyrt, sier Statens Veivesen og vil lage en 17 meter brei asfaltvei fra Bolsønes til Røbekk. Veien må sees i et 100 års perpektiv, sier ingeniørene i Veivesenet til sitt forsvar og mener at moldensere må sykle mer og kjøre mer kollektivt.

Logikken i denne argumentasjonen er nok dessverre bare de samme ingeniørene som forstår. De forsvarer å ødelegge et av de flotteste og mest kjente områdene i Molde – Fanestranda – med at det på kort sikt er for dyrt å bygge tunnel! For å komme til Retiro, Båthavna, Kviltorp camping skal man krysse en 17 meters brei vei og veiskuldrer og veisperringer – til sammen 30 meter? Og husk at denne løsninga skal vare de neste 100 åra!

Svært få eller ingen i min bekjentskapskrets forsvarer Møreaksen, selv ikke de som pendler mellom Molde og Ålesund hver dag. Dette er en svært kostbar veiløsing, interessant for ingeniører og utbyggere og en del politikere, men vanvittig for folk flest.

Hvorfor ikke forbedre eksiterende veinett, sette inn moderne elektriske ferjer, gjerne kombinert med flytting av ferjeleier. Mye billigere, mer miljøvennlig og mer turistvennlig. Ferjer er kult. Lastebileierne som transporterer det meste av godset til land, ønsker ikke de djupe tunnelene. Turistene vil neppe ha stor glede av å se innsiden av tunneler, og folk vil slippe å betale store summer i bompenger i årevis framover. Romsdalen vil fortsatt være den store transportåra! Uansett Møreakse.

I løpet av NTP-perioden hvor Møreaksen eventuelt skal realiseres, vil førerløse busser og biler bli helt vanlige. Vil Statens Veivesen godkjenne at folk i vårt distrikt lar seg frakte i førerløse busser i de djupe tunnelene på E39 og møte trailere som strever med å komme opp de bratte bakkene? Eller vil brannforskriftene kreve ekstrakostnader med sjåfør?

100 årsperspektiv? Førerløse busser og biler blir utprøvd nå! Er virkelig Møreaksen fremtidsrettet, eller er den basert på gårsdagens teknologi og tenkning? Men viktigere – er folket som blir berørt blitt spurt?

Politikere og «alle slags vesen» vil vel ikke ha noen debatt – da kan vi falle ut av NTP! Vi kan ikke endre noe! Men folkens – Dette gjelder byen vår – dette gjelder for overskuelig framtid! La meningene komme fram – nå!

Hallvard Aarø

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook