Ferge og bilkøer i nord

Leserinnlegg

Avisene både i Kristiansund og Molde skriver stadig om lange bilkøer ved fergeleiene i Molde og Halsa, og det er ikke merkelig når man her driver på gamlemåten. Lange fergereiser!

For noen tiår siden trafikkerte halvparten av fergene i fylket til og fra Ålesund, som forårsaket ventetid og lange køer. Fergetrafikken til flyplassen var et stort problem, løsningen ble å bygge tunneler men uten hjelp fra det offentlige støtte. Fergetrafikken mellom Ålesund og Hareid var også et stort problem, og derfor ble fergeleiet flyttet til Sulesund, som var kortere i avstand, og det samme ble gjort på Stranda og i Sykkylven.

Da blir det relevant å spørre både politikerne og Vegetaten hvorfor ikke dette også kan gjøres i nord? Det skrives og diskuteres stadig om ny stamvei syd-nord og kryssing av Halsafjorden og Romsdalsfjorden, og da må det være fornuftig først å korte inn fergeturen der fjorden er smalest og bygge fergeleier, for veier må likevel bygges frem til der broen skal bygges. Molde er eksperter på å bygge nye fergeleier, så dette er ikke noe problem.

Stopp bygging av nytt fergeleie på Sulesund og heller kort inn fergen på Halsafjorden. Turistfergen over Romsdalsfjorden må stoppes da dette er både tidkrevende og en pengesløsing av dimensjoner. Både Sekken og Veøya trenger fastlandsforbindelse, og her kan det spares penger på fergedrift. Bygg fergeleie på Sekken og i Hjelvika og sett inn mindre hurtiggående EL-ferger, så er et stort trafikkproblem løst. Når tiden er moden kan fastlandsforbindelsen løses med flytebro.

Det er store køer også på Sunnmøre i turistsesongen, men det er ingen bygging av veier eller broer her i sør, der behovet er størst og vi bidrar med mest. Det kan bygges bro over Tafjorden og det kan bygges tunnel fra Tafjord til Norddal, som vil bli en attraktiv turistvei og med reduserte køer. Turister og andre kan kjøre gratis hele døgnet, men dette er vel for godt for Sunnmøringer?

På Sunnmøre er det bygd en ny bro og en tunnel med nytt veisystem rundt i alle retninger, og dette er betalt med bompenger. Men på flatlandet i nord bygges det både tunneler og broer uten bompenger, den siste er en bro på Sunndalsøra, og dette er et område i fylket med moderat trafikk.

Stopp «Moldeaksen» og bygg heller Møreaksen over Sekken så får vi i tillegg en turistvei av dimensjoner, som vil komme hele fylket til nytte.

Det er sikkert mange i sør som ønsker svar på måten man prioriterer på i Molde?

Johan A. Johansen, Ålesund

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook