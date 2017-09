Vegen inn til Molde

Leserinnlegg

Jeg var mandag kveld tilhører under Statens Vegvesens info møte ang løsninger for E39 ut av byen østover fra Bolsønes. Det var to ting de presenterte som jeg gjerne vil reflektere litt over.

Statens Vegvesen sa; «Det er INN til regionsentra trafikken er betydelig, ikke mellom regionene.»

Når jeg hører på fremleggelsen av planene så snakker man om trafikken GJENNOM og UT av Molde. Planene heter E39 Bolsønes-Fuglset, E39 Fuglset-Kviltorp, E39 Kviltorp-Legrovik etc. Alle peker UT av byen. Men fokus må jo være på trafikken INN til byen. Hvordan kan man legge til rette for bedre å dirigere trafikken som kommer INN til byen.

Det er Møreaksen som legger premissene for planene SVV presenterer. Det er denne som gjør at vi fokuserer på trafikk GJENNOM og UT av byen. Bør det være slik? SVV sier jo selv at det ikke er mellom regionene trafikken er, men INN til regionsentra. Hvorfor da legge så mye ressurser i å bygge en ekstremt kostbar Møreakse?

Statens Vegvesen sa; «Vi må søke å redusere fremtidig biltrafikk, og legge til rette for kollektivtrafikk og gående/syklende.»

Gjør man det ved å anlegge en stor vei langsmed stranda fra Lønset til byen? Hvor kommer biltrafikken fra? Hvilken del av biltrafikken kan man lokke over til kollektivbruk eller sykkel? Og hvordan?

Noe av trafikken vil uansett være biltrafikk. De som kommer fra omliggende områder (Fræna, Hjelset, Kleive etc), og de som er i transitt gjennom byen via ferga, vil i hovedsak benytte egen bil. Kan man finne løsninger som flytter denne trafikken vekk fra strandsonen? Slik at man kan ha fokus på å lage veien så attraktiv for nærboende at de oftere velger å gå/sykle.

Ett forslag kan være å beholde fergen, men flytte fergeleiet til Bolsønes området. Korte ned fergestrekningen ved at fergene kjører gjennom Hjertøysundet og anlegge nytt fergeleie ved Gjermundnes/Vikebukt. Da dropper man Møreaksen, og trenger ingen tunell gjennom Molde fra vest. Så kan man bygge en tunell fra Bolsønes til Årødalen, og en ny fra Årødalen til Strande med videre vei i øvre trase til Lønset/Hjelset. Denne tunellen vil betjene trafikken inn til byen fra omliggende områder, trafikken til og fra ny-sykehuset på Hjelset og fergetrafikken gjennom Molde.

Det vil selvsagt fortsatt være betydelig lokaltrafikk inn til Molde. Men denne nærtrafikken kan vi lettere påvirke til å benytte kollektivtransport eller sykkel.

Kanskje?

Finn Arild Krohn

