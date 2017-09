Om vegløsningen fra Bolsønes til Årø

Leserinnlegg

Ordfører Torgeir Dahl er provosert over at jeg angivelig påstår at han har påvirket Statens vegvesen (SVV) sin konklusjon om å gå for 4-feltsveg fra Bolsønes forbi Retiro til Årø. Her er det jeg har sagt:

- «Dette har Vegvesenet og posisjonen i Molde bestemt seg for for lenge siden. Molde kommune, som politisk har vedtatt en bypakke med firefelts veg her, er planmyndighet, og Statens vegvesen vil ikke gjøre noe som kommunen er imot. Dette er politisk bestemt med Høyre i førersetet, som selvfølgelig henger sammen med Møreaksen.»

Her står det tre ting:

1. Både Staten Vegvesen og flertallet i Molde kommunestyre har bestemt seg for løsning på et tidligere tidspunkt.

2. Flertallet i Molde kommunestyre har vedtatt bypakke 2, der 4-feltsveg på nevnte strekning inngår, sammen med et «monsterkryss» ved Retiro forbundet med Knausenlinja.

3. Molde kommune er planmyndighet, og SVV ønsker ikke å gå på tvers av kommunens vedtak (Bypakke 2).

Det står ingenting om at Dahl har «vært inne og påvirket SVV». Det kan selvsagt diskuteres hvorvidt SVV hadde bestemt seg på forhånd, og hvorvidt de generelt ønsker å gå imot vedtatte kommunale planer, men dette er noe helt annet enn det ordføreren angriper meg for. Jeg innestår for påstandene, som bl.a. begrunnes med diskusjoner med ledende fagpersoner i SVV i løpet av prosessen.

Dahl påstår at mine utsagn er «tøv». Det kler ikke ordførerembetet at slike uttrykk anvendes i politiske diskusjoner. Det er ikke første gangen det skjer. Ordføreren gir for øvrig flere usaklige kommentarer til intervjuet med undertegnede, og fremstiller konsekvent mine uttalelser som noen annet enn det de er. Jeg skal ikke kjede leserne med å gjenta alt – det står å lese i RB, oversiktlig og greit ved siden av hverandre. Det positive er at han tydeligvis ikke har konkludert om hvilken løsning han selv ønsker. Det er noe nytt, og representerer en utvikling. Det sitter langt inne å skulle fronte noe som befolkningen er massivt imot.

Terje Tovan, Borgerlisten

--------

