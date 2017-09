Kjære velgere, vi setter Møre og Romsdal først!

Leserinnlegg

Jeg er utrolig stolt over å være 1. kandidat for Møre og Romsdal FrP, dette nydelige fylket er jeg født og oppvokst i. Møre og Romsdal skaper store verdier for hele landet, og fylket skal fortsatt være et av Norges viktigste eksportfylker. Dette vil jeg stå på for også fremover. Arbeidsplasser i privat sektor er avgjørende for at vi skal ha levende bygder og lokalsamfunn. Derfor må vi ha et sterkt næringsliv med gode og stabile rammebetingelser. Næringslivet og folk flest trenger mindre skatt og mer utvikling, på samme måte trenger de gode veier, broer, tunneler og et godt ferjetilbud for å få fraktet varene til sine markeder. FrP er garantisten for at samferdsel og infrastruktur i Møre og Romsdal blir prioritert. Vi ønsker å flytte penger fra tog satsingen på Østlandet til veibygging i Møre og Romsdal. Vi vil kjempe for din trygghet gjennom å sikre et godt sykehustilbud i hele fylket, kjempe videre for en varm og verdig eldreomsorg, og flere politifolk i operativ tjeneste. Norge er et fantastisk land å bo i. Vi skal være stolte av våre verdier, vår kultur og ta vare på vår velferdsmodell for kommende generasjoner. Derfor skal vi føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav. De som får opphold skal gis muligheter til å greie seg selv, men de skal også følge våre lover, regler og respektere våre verdier. Det krever stor egeninnsats å lære norsk og komme i jobb. Presset mot Europa kommer til å øke. Bare i Afrika vil det bli nesten 500 millioner flere mennesker frem mot 2030, mange med utsikter mot et liv i fattigdom. FrP er garantisten for en ansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk som er bærekraftig på sikt for Norge.

Kjære velger, vi lover valuta for stemmen dersom du velger å gi FrP din tillit. Vi setter Møre og Romsdal først, også etter valget.

Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister