Hvorfor var «hele Nordmøre for fellessykehus»? Dette har vært et mysterium. Det brukes av flittige avisskribenter i Molde som argument mot det jeg skriver om lokalsykehus for Kristiansund og Nordmøre. ”Alle” på Nordmøre vil ha fellessykehus slår de fast: Kristiansund bystyre, alle partiene på fylkestinget, alle kommunene på Nordmøre representerte ved ordfører og rådmannskollegiet (Orkidé), Kom Vest og til og med noen leger ved Kristiansund sykehus! Den store demonstrasjonen for lokalsykehus i Kristiansund med oppimot 10.000 deltakere hadde plakater med krav om fellessykehus! Ble denne demonstrasjonen kuppet med slike plakater? Det er mot dette bakteppet vanskelig å argumentere for lokalsykehus i Kristiansund. Førsteamanuensiser ved Høyskolen i Molde hevder at ”hele Nordmøre” ville ha fellessykehus, men sutrer da de fikk det som de ville.

Jeg tror årsaken til misæren er ”konsulenter” eller ”rådgivere” som kler seg ut som ”eksperter”. Jeg tror roten til dette inkompetente ”råd” om fellessykehus var å finne i den kommunikasjonen den tidligere ordføreren beleilig slettet da lokalisasjonen mot formodning ble Hjelset og ikke Storbakken.

Det er grodd opp et utall konsulentfirmaer i Norge som gir råd i øst og vest mot klekkelig betaling. Men hva er kvalifikasjonene til disse "ekspertene"? Et par nærliggende eksempler: Bjarne Håkon Hanssens bakgrunn er skolelærer. Han var stortingsrepresentant for Ap, landbruksminister, arbeids- og inkluderingsminister, helseminister, seniorkonsulent i First House fra 2010, så til konsulentfirmaet Kruse Larsen i 2016. Det andre eksemplet er Jan-Erik Larsen. Hans bakgrunn er journalist i A-pressen, statssekretær ved Statsministerens kontor to ganger, spesialrådgiver for Aps stortingsgruppe, også han seniorrådgiver i First House 2010 og til konsulentfirmaet Kruse Larsen i 2015.

I et nøtteskall er disse ”konsulentene” og ”rådgiverne” folk som kjenner og er venner med mange som sitter i sentrale maktposisjoner der beslutninger blir tatt. De er ikke eksperter på det de gir råd om, de er kort og godt lobbyister som profiterer rikelig på kjennskap om beslutningsprosesser og vennskap med dem som tar beslutningene.

Så kan man lure på hvilket konsulentfirma Ap i bystyret tok kontakt med. Det er mange å velge mellom. Sikkert er det at konsulentene ikke beregnet at det ble regjeringsskifte og nye beslutningstakere ved stortingsvalget i 2013. For å vri litt på et sitat fra Otto von Bismarck, ”jernkansleren” i Tyskland: ”Den som vet hvordan politikk og pølser lages, vil ikke få en rolig natt”.

Steinar Berge

