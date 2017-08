Vestlandets røde by og sykehuset

Ved stortingsvalgene tidligere skilte såkalte ”røde” fylker seg ut. Fremst blant disse var Finnmark, Hedmark og Oppland. I dag er tallene på målingene i disse fylkene for Ap lavere enn noen gang tidligere. På Vestlandet var det ikke noe ”rødt” fylke. Derimot er det en ”rød” by, nemlig Kristiansund, Da jeg kom til byen i 1974, så jeg at betegnelsen stemte. Arbeiderpartiet hadde styrt byen enerådende siden de harde 1930-årene.

Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at dette partiet, som hadde gjort en formidabel innsats i gjenoppbyggingen av byen etter krigen, skulle være direkte årsak til at sykehuset i byen ble skrotet. Det gjør det ikke stort bedre at meningen var at sykehuset i Molde skulle skrotes isteden. Enden på visa var at begge lokalsykehusene i byene Molde og Kristiansund skal bli skrotet. Et fellessykehus uten det fjerneste håp om økonomisk bærekraft, verken for drift eller størrelse på investeringene, uten barneavdeling og med utilstrekkelig kapasitet til å betjene den nær forestående eldrebølgen, ble besluttet bygd på Oppdøl, utenfor begge byene! Kun sett på bakgrunn av denne galskapen kan lokaliseringen virke logisk.

Den tidligere arbeiderpartiordføreren og stortingsrepresentanten Asbjørn Jordahl tar i et innlegg til orde for det fullverdige lokalsykehuset vi har i Kristiansund. Det har han helt rett i. Det er rene galimatias å skrote et fullverdig og godt vedlikeholdt sykehus fordi Molde sjukehus grovt har forsømt vedlikeholdet. Molde sjukehus er et meget godt differensiert sykehus med langt flere spesialavdelinger enn praktisk talt alle lokalsykehus i dette landet. Det er galskap å skrote dette også. Sykehuset trenger en bygningsmessig oppdatering og flere nybygde fløyer, men til flere milliarder kr. i lavere investeringer enn et nytt fellessykehus på Oppdøl.

Der Asbjørn Jordahl imidlertid tar helt feil er effekten av å stryke første kumulerte representant på Arbeiderpartiets liste til Stortinget. Den er tilnærmet O. Jeg anbefaler en enklere metode: Ikke bruk Arbeiderpartiets liste. Da stryker man, uten å bruke blyanten, alle fra det partiet i Vestlandets røde by som er hovedansvarlig for den situasjonen byen er kommet i. DET vil gjøre inntrykk på Ap sentralt, og det vil vise dem at folk her ikke er stemmekveg partiene kan by hva som helst. La dette stortingsvalget bli et demonstrasjonsvalg, ikke bare mot Ap men i like stor grad mot Høyre, Senterpartiet og alle de småpartiene som synes det er helt i orden at Nordmøre og byen mister sykehuset de har hatt i over 150 år. En by uten sykehus er ikke noen by for omlandet. Det er en by mange virksomheter ikke vil etablere seg i.

Steinar Berge

