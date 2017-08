– Vil sikre den beste behandlingen for pasientene

En merkedag for Romsdal og Nordmøre!

Da statsminister Erna Solberg den 08.08. på Hjelset og inne på Moldetorget, signaliserte at Regjeringen ville foreslå nødvendig lånegaranti for bygging av det nye sykehuset på Hjelset, samt utvikling av det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund, kunne dette trygt sies å være en ny merkedag i Molde, i Kristiansund og på Nordmøre og i Romsdal. Ett meget viktig skritt i å få på plass det lenge etterlengtede sykehuset.

Dette skal naturligvis godkjennes av Stortinget, men jeg tror ikke en eneste en av Stortingsrepresentantene våger å stemme i mot en slik lånegaranti til bygging av et nytt sykehus her oppe. Til det er behovet så åpenbart, og striden har vart altfor lenge.

Jeg ser at enkelte kandidater til Stortinget ønsker å så tvil om de virkelig vil gå inn for dette, fordi alt skal være helt avklart før de sier ja. Men med en byggetid på flere år, er det rimelig at enkelte ting må avklares underveis i prosessen. Denne usikkerheten som de forsøker å skape, kan vel ikke være skapt av den lange kampen mot prosjektet som føres fra Kristiansunds side?

Enhver ansvarlig politiker som nå ønsker å få fast plass på Stortinget, må legge hovedvekten på å sikre god fremdrift for dette nye sykehuset, så får en heller sette som en premiss for bevilgningen at innholdet må dekke det den enkelte mener er nødvendig. Slik jeg ser det, er arbeidet nå i rute for å sikre oppstart i løpet av 2018.

Etter det meget klare signalet fra Erna Solberg, trekker jeg følgende klare konklusjon:

Det skal bygges et nytt sykehus på Hjelset og utvikles et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund til nærmere 4,2 milliarder norske kroner. Innenfor en slik ramme, vil vi som bor i Nordmøre og Romsdal, kunne få et sykehus av en kvalitet og utrustning, som fyller de fleste krav vi måtte ha i dag og langt inn i fremtiden. Det vil bli en flott arbeidsplass for et par tusen medarbeidere, som sikrer den beste behandlingen for pasientene det er mulig å få til.

Der velger jeg å være fremtidsoptimist, i motsetning til noen av stortingskandidatene fra Pessimistpartiene, som ser mest etter problemer. Men sikrest for å få dette på plass, vil det være om Erna Solberg kan fortsette som Statsminister etter valget også.

Derfor sier jeg at når det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal inne på Hjelset står ferdig til bruk rundt 2022, så husker vi merkedagen den 08.08.2017, hvor statsminister Erna Solberg reelt sørget for at det nye sykehuset og det distriktsmedisinske senteret ble en realitet!

Molde, 25.08.2017

Anders Talleraas, leder av Molde SeniorHøyre

