– Ukultur å komme sent til «billettluken»

(Kinosjef Geir Hammerø la innlegget på sin Facebook-side fredag kveld. Rbnett har fått tillatelse til å bruke det som leserinnlegg.)

Har kulturkonsumentene i Molde klart å drepe privat engasjement og nyskaping på kultur/event siden?

Molde er nok ikke helt unik, men det er en stor og sterk ukultur i det å komme sent til ”billettluken”, man skal se det an, man skal se an været, man skal se om noen man kjenner skal, man skal se an om det dukker opp noe annet, man skal se an dagsformen osv.

Som andre som lever av de frie markedskreftene, er kulturindustrien avhengig av en forutsigbarhet, og til tider må man budsjettere med et forhåndssalg for at arrangementet skal kunne realiseres. Forhåndssalget vil i enkelte tilfeller også være med å avgjøre arrangementets dimensjoner og varighet (antall forestillinger osv). Så har du bestemt deg for å gå, investerer du i arrangementet ved å kjøpe billett god tid i forveien.

Det er også å investere i din egen opplevelse, for jeg har opplevd flere ganger at folk ringer og sier de er en hel gjeng som har planlagt, og gledet seg lenge, og så er det utsolgt når de skal skaffe seg billetter dagen før arrangementet. De synes da det er urettferdig i og med at de har planlagt det så lenge... For nesten en mannsalder siden i jazz festival sammenheng opplevde vi da som nå utsolgte hus, og glemmer ikke spørsmålet fra en moldenser som oppdaget at det var utsolgt, ”har dere ikke lagt av en kvote for oss moldensere”. Så ukulturen har grundig rotfeste gjennom flere generasjoner.

Jeg har nå arbeidet med kultur i 30 år og ser liten endring i vaner, med unntak av at det fortsatt er noen som syter over at det ikke skjer noe.

Man må bidra selv for å skape opplevelser, og det gjør man som kulturkonsument ved å skaffe seg billetter på forhånd. Det er som med "charterturen”, skal alle sitte å vente på restplass blir ruten lagt ned.

Nå har ikke jeg nok kunnskap om, og heller ikke satt meg inn i SkyHøyt festivalen sitt markedspotensial med de artistene som var på plakaten. Så noen fasit på det labre forhåndssalget har jeg ikke, men tror jeg kan strekke meg så langt å si at om 3-4000 hadde kjøpt billett på forhånd, så hadde det blitt Skyhøyt festival 2017. Så om det er 3-4000 romsdalinger som føler seg snytt for en opplevelse, så har de seg selv å takke.

Så til slutt, takk til alle som har lagt ned utallige timer og kroner for å glede andre gjennom SkyHøyt, takk for at dere forsøkte. Til romsdalingen som ikke var ferdigvurdert, skjerp deg og hold kjeft...

Geir Hammerø, kinosjef

