Skal Staten eie alt, Botten?

Botten og Storberget forsøker i flere avisinnlegg å skape et inntrykk av at dagens regjering presser på for å selge Norge og sette våre naturressurser på spill. Det er ikke riktig. Høyre vil ikke selge våre naturressurser. Verdiskapingen av disse skal komme fellesskapet til gode, der er vi alle enige.

De samme to personene blander sammen privat eierskap og fellesskapets tilgang til skog og fjell. Allemannsretten står sterkt i Norge og gjelder uavhengig av eierskap. Det er derfor ikke nødvendig at staten eier all skogen i Norge for at du og jeg skal ha tilgang til den. Dette dokumenterer også administrerende direktør i Norskog Arne Rørå i et innlegg i Nationen 18. august.

Det at Statskog nå selger teiger er en del av avtalene som ble inngått da Borregaard Skoger ble kjøpt. Dette er en prosess som ble igangsatt under forrige regjering og hensikten er å legge til rette for bedre drift og lokal forvaltning av denne viktige naturressursen. Foreløpig er ikke mer enn 1/3 av det arealet som ble kjøpt, solgt. Statskog har altså økt sitt areal! Og resultatet av det som er solgt er interessant: Ca. 80 prosent er solgt til private eller kommuneskog som er hjemmehørende i den kommunen skogen ligger. At privatpersoner eller kommuner skal være dårligere eiere enn staten er vi ikke enige i. Gjennom salg er forvaltningen av denne viktige naturressursen flyttet ut lokalt. Høyre vil heller støtte opp om distriktenes eierskap til egne ressurser enn at Statskog øker sitt arealinnehav. Det er med og skaper grunnlag for nye arbeidsplasser i hele landet.

Ap forsøker nok en gang å skape sin egen virkelighet. I en artikkel i VG 27. mai ble det dokumentert at ingen har solgt, eller solgt seg ned, i flere statlige selskaper enn Ap og de rødgrønne. Under Jens Stoltenbergs regjeringsperiode solgte staten seg ut og ned i flere selskaper, for eksempel, Telenor, Statoil, Kommunalbanken, Arcus, DnB, Kreditkassen, Norsk Medisinaldepot, BaneTele, Cermaq og Hydro, for å nevne noen. Ingen har solgt mer enn Ap, men de kan ikke være de eneste som kan selge. Høyre er enig i at det var fornuftig å selge seg ut eller ned i disse selskapene, og utviklingen i selskapene har vist at det var en fornuftig strategi. Nedsalg handler ikke om politisk ideologi, men konkrete vurderinger av hva som tjener bedriften, arbeidsplassene og landet best. Det mener nok Arbeiderpartiet også, bare ikke når de er i opposisjon.

For Høyre står den private eiendomsretten sterkt, samtidig som det må være en god balanse mellom offentlig og privat eierskap i samfunnet. Ap synes å ha glemt at privat eierskap er hovedregelen i norsk næringsliv, staten eier bare noen få, men svært sentrale og store bedrifter. Høyre ønsker å legge til rette for at norske eiere kan skape mer og mener at det er innovasjonskraften i det private eierskap som er sentral for å sikre vår framtidige velferd. Arbeiderpartiet vil skatte norsk eierskap hardere.

Det gjelder tydeligvis en annen standard for Arbeiderpartiet enn for andre. Det som er greit når de er i regjering, er de i mot når de er i opposisjon.

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

