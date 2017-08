Lektorene krever at fraværsgrensen består

Etter at fraværsgrensen ble innført i landets videregående skoler i fjor høst, har vi som underviser opplevd en helt ny skolehverdag. Timefraværet har på nasjonalt plan gått ned med 33 prosent, mens dagsfraværet er redusert med hele 40 prosent!

Mange har vært bekymret for at fraværsgrensen har ført til at flere elever ikke vil få sluttkarakter. Tallene viser at det faktisk har vært en liten nedgang blant disse, fra 3,2 til 3,1 prosent. Foreløpige tall viser at det også er litt færre elever som slutter i løpet av skoleåret, sammenlignet med de to foregående skoleårene.

Dette betyr at elevene ikke bare er mer til stede, men deltar også mer aktivt i undervisningen. Med andre ord, elevene lærer mer og bedre.

Møre og Romsdal Lektorlag krever derfor at fraværsgrensen i den videregående skolen består.

Videre krever vi at elevene får det antallet undervisningstimer i fagene som de har rett til. Skolene er av nasjonale myndigheter pålagt å gi elevene undervisning i et bestemt antall timer i hvert fag. I dag faller altfor mange undervisningstimer bort på grunn av sosiale aktiviteter og ikke-faglige opplegg. Denne praksisen må opphøre umiddelbart. Møre og Romsdal fylkeskommune og de andre skoleeierne er underlagt nasjonale retningslinjer, og de må følges!

Pål Aarsæther, leder i Møre og Romsdal Lektorlag

