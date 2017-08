Straffe Møreaksen for andres feil?

Oslo Economics la nylig frem en rapport som viser at dersom veiprosjektene som står først i køen i hele landet blir dyrere enn antatt, så kan det bety at Møreaksen og 14 andre prosjekter skyves ut i tid - gitt at den økonomiske rammen for Nasjonal Transportplan ikke økes. Dette er ikke noe nytt, slik har forholdet alltid vært mellom prosjekter som ligger inne i Nasjonal Transportplan. Entreprenørforeningen som bestilte rapporten har imidlertid et viktig poeng: De ønsker forutsigbarhet for at alle prosjektene blir gjennomført.

Vedtatt i Stortinget

Da er det viktig å understreke at Stortinget har vedtatt Nasjonal Transportplan og bør sette krav til enhver regjering og veimyndighetene om at prosjektene som ligger inne i planen skal gjennomføres i henhold til planen. Og enhver regjering vil ha stor motivasjon til å finne måter å få ned kostnadene på veibygging. Det betyr at man får bygget mer vei for pengene. I den senere tid har det for eksempel vist seg at det statlige selskapet Nye Veier AS har fått ned kostnaden med 20-30 % i sine prosjekter.

Reduserer kostnadene

I forbindelse med Nasjonal Transportplan ble det signalisert at Statens Vegvesen må sørge for at totalkostnaden for E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) reduseres. Denne oppgaven tar Statens Vegvesen på alvor. Allerede i fjor høst ble det gjort et godt stykke arbeid som bidro til å redusere kostnaden på selve fjordkryssingen av Møreaksen med kr 1,9 milliarder. I fortsettelsen vil det bli sett på fornuftige tiltak for å få ned kostnaden på den delen av veien som går på land mellom Ålesund og Molde.

Kostnader under kontroll

Det må være en klar forventning om at alle veiprosjekter i hele landet underlegges streng kostnadskontroll. Det er uakseptabelt hvis det gjøres en solid jobb av Statens Vegvesen på E39 Ålesund-Molde for å få ned kostnadene, mens det aksepteres store kostnadsoverskridelser i andre prosjekter. Og at prosjekter med overskridelser samtidig får negative konsekvenser for prosjektene som står for tur.

Odd Helge Gangstad, styreleder Møreaksen AS

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

