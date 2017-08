Møreaksen koster mer enn den smaker!

Mørebenken vil skaffe samferdselsmilliarder til fylket uten å ta hensyn til miljø, sikkerhet og samfunnsnytte. Det trengs en politiker på Mørebenken som evner å hensynta de viktigste verdiene. Ei stemme til SV og Yvonne Wold vil sikre dette!

Møre og Romsdal SV er unisone når det gjelder Møreaksen. Lokallagene, fylkeslaget og på Stortinget har vi sagt stopp! Vi ønsker en skikkelig utredning av Romsdalsaksen, da dette kan være en langt bedre løsning enn Møreaksen. Fram til da ønsker SV å bruke null-utslippsferjer.

Flere fagetater og velgerne ønsker ikke undersjøiske tunneler. Lytt til velgerne og faglige råd! Her kan Romsdalsaksen være et bedre alternativ. Ved en tenkt brann i den nesten 16km lange tunnelen er det stor fare for tap av menneskeliv. Folk kommer seg ikke ut før de blir kvalt av giftig røyk. Rømningsveier til tross, folk lykkes ikke med å gå 7-8 km med stigning på 350 høydemeter ved en tunnelbrann!

Sykehuset på Hjelset er avhengig av en E39 som ikke avskjærer befolkingsgrunnlaget på sørsiden av fjorden. Velgerne forteller at de føler seg avskåret fra å krysse fjorden nettopp pga manglende sikkerhet mot tunnelbrann. Her vil Romsdalsaksen uten tvil knytte Rauma og Vestnes tettere sammen med oss.

SV mener europaveier ikke skal gå gjennom tettbebyggelse. Det sier også de nasjonale føringene. Det er visst kun SV som velger å følge disse føringene som er vedtatt. Klimaforandringene er vår tids største utfordring, og da skal man ikke bidra til å øke utslippene ytterligere! Ei heller lokalt.

Det er viktig å knytte sammen Romsdalsregionen. La oss slå flere fluer i en smekk. Totalt 3 ferjestrekninger vil kunne kuttes med Romsdalsaksen. Romsdalsaksen bidrar til å styrke pasientgrunnlaget for sykehuset, gir bedre sikkerhet, koster mindre og kombinerer satsing på trafikksikker E39 OG E136. SV er opptatt av at veiene skal være gode og trygge, med økt sikkerhet. Romsdalsaksen kan også bli en turistmagnet som Atlanterhavsveien.

Flere innrømmer nå at kostnadene for E39 må kuttes kraftig. Å forkaste Møreaksen er en måte å kutte kostnadene på. Ferjefri E39 er i utgangspunktet et gedigent pengesluk for landet og i SV har vi advart mot at kost/nytte ikke ville tjene hensikten på svært mange av fjordkryssingene. Det er derfor svært viktig å få til en skikkelig utredning av Romsdalsaksen, slik at vi får svar på kost/nytte også her.

Kim Thoresen-Vestre, fylkesleder og 4.kandidat, Møre og Romsdal SV

