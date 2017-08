Enda en mytebasert runde i sykehusrettsaken?

Etter nok en knusende dom i sykehusrettsaken, først i tingretten, nå i lagmannsretten, er det fremdeles kraftfulle røster i Kristiansund som forlanger en ny anke. På sosiale medier og i kommentarfeltene i nettavisene synes stemningen å være fullstendig upåvirket av utfallet av rettsaken og de opplysningene som har kommet fram. Der er det fortsatt konspirasjonsteoriene som dominerer. Helt uavhengig av fakta fortsetter man å spre feilaktige påstander, kun for å rettferdiggjøre sitt mytebaserte avhengighetsskapende raseri og hat.

Et slikt eksempel er punktet om clustersamarbeid, ett av punktene i rettsaken. Allerede tidlig i rettsaken poengterte advokatene til Kristiansund kommune at funksjonsinnholdet for fellessykehuset i Idefaserapporten var uavhengig av lokalisering. Deres ankepunkt var at størrelsen og kostnaden for fellessykehuset var alt for stor. Årsaken var at det i Idefaserapporten konsekvent ble rundet oppover da bygget ble dimensjonert. En spesifikk romtype med beregnet behov lik 2,1 ble rundet opp til 3, osv. Når dette skjedde for alle ulike typer rom, som hver ble multiplisert med et stort antall kvadratmeter, ble en slik systematisk avrundingsfeil i sum ganske enorm.

Disse avrundingsfeilene ble korrigert i Konseptfaserapporten. Nedskaleringen er altså et resultat av korrigeringer av disse avrundingene. Funksjonsinnholdet for fellessykehuset er fortsatt det samme som i Idefaserapporten. Dette var det stor enighet om i lagmannsretten, også fra regjeringsadvokatens side. Hans poeng var at denne feilen var stedsnøytral, og påvirket ikke lokaliseringsvalget.

De som fulgte med i rettsaken, eksempelvis i avisreferatene, har fått med seg dette. Like fullt fortsetter mange å hevde at nedskaleringen skyldes clustersamearbeid, en idé som ble lansert helt på tampen av beslutningsprosessen. Til tross for at Eidsviks mandat klart ba om at samarbeid skulle utredes, var dette ikke blitt gjort. Fordi sykehuset er lagt til Hjelset hevdes det at nedskaleringen i Konseptfaserapporten skyldes at funksjoner er flyttet til Ålesund, pga. clustersamarbeid.

Man nekter å godta at nedskaleringen skyldes korreksjoner av avrundingsfeil, og man nekter å godta at fellessykehuset i Konseptfaserapporten bygger på de samme funksjonene som ligger til grunn i Idefaserapporten, der funksjonsinnholdet var det samme uansett lokalisering til Hjelset eller Storbakken.

På samme måte nekter man for at clustersamarbeidet var basert på at det er legene – ikke pasientene – som skal forflytte seg mellom sykehusene. Dette ble gjentatt av nestleder Bjørdal i HMR, styreleder Strand i HMN og ikke minst Haga: «Det vi vet er at det vil bli mangel på personell. Samarbeidet mellom sykehus må bli sterkere i framtida, og Molde er det sykehuset som ligger nærmest Ålesund. Vi må i framtida flytte personell for at pasientene skal slippe å reise, sa Haga og trakk fram utvekslingen av personale mellom Orkdal sjukehus og St. Olavs hospital som et eksempel.»

Stikk i strid med alle disse uttalelsene hevder man at clustersamarbeid medfører reduksjon i funksjonsinnholdet for fellessykehuset på Hjelset, og påstår at det ikke ville vært tilfellet om Storbakken hadde blitt valgt, og at dette er årsaken til nedskaleringen. Behovet for å holde liv i de feilaktige mytene er åpenbart stort.

Lokalavisen i Kristiansund gjør ikke mye for å korrigere denne mytespredningen. Den har riktignok i en leder advart mot enda en anke, men i samme åndedrag kastet ny bensin på bålet ved å hevde at helseforetaket bygger seg fra underskuddsvirksomhet til fant – slik at dagens spesialisthelsetilbud i fylket ikke vil være til å kjenne igjen den dagen regningen skal betales. Og hevder at Stortinget inviteres til å finansiere et prosjekt som i seg selv ikke er økonomisk bærekraftig.

Avisen er åpenbart ikke bekymret for den uetiske aksjonen i Kristiansund for misbruk av fritt sykehusvalg, for å skade økonomien til HMR, kun fordi fellessykehuset ble lagt til Hjelset og ikke Storbakken. En aksjon man hyppig og stolt henviser til, og som aldri ville funnet sted om Storbakken ble valgt. At aksjonen medfører dårligere økonomi får selvsagt konsekvenser for sykehusdriften i M&R, men dette bekymrer åpenbart ikke TK. Er det ikke rimelig at Kristiansund bærer sin andel av denne byrden?

Aksjonen får heldigvis ingen innvirkning på finansieringen av fellessykehuset. Det er økonomien til HMN som legges til grunn, og overskuddet ved St. Olav er formidabelt. Statsministeren har allerede lovet at fellessykehuset kommer på statsbudsjettet for 2018, noe alle politikerne på Mørebenken på Stortinget er glade for, og som har støtte i nærmest samtlige politiske partier.

Det kan også være grunn for å minne TK om Guvåg og Rasmussens artikkel i avisen under rettsaken, da regjeringsadvokaten nevnte at prosjektet (det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal) ikke viste økonomisk bærekraft på foretaksnivå (Helse Møre og Romsdal), men på regionnivå (Helse Midt-Norge). De minnet om at en skal se bort fra finansieringen når samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger foretas. Man kan eksempelvis da ikke subsidiere et ulønnsomt prosjekt med billig lån for å gjøre prosjektet lønnsomt.

Den økonomiske bærekraften er et ettårig mål, som hvert år varierer med gjeldsgrad og kontantstrøm, og som i tillegg ignorerer kontantstrømmen de siste 2/3 av levetiden (40 år), og også forutsetter at restverdien av investeringen er null når lånet er nedbetalt. De fleste burde forstå at et slikt mål overhodet ikke sier noe som helst om prosjektets totale lønnsomhet.

Investeringskostnaden er i Konseptfaserapporten anslått til 4,2 mrd. Til sammenligning vil 0-alternativet (fortsette som før) kreve 3,4 mrd. Merkostnaden av investeringen til SNR er altså om lag 800 mill. I følge samme rapport er sammenslåingsgevinsten anslått til minst 97 mill. årlig. Dette prosjektet er ekstremt lønnsomt, spesielt hvis prosjektet har like lang levetid som det eldste sykehuset som erstattes – Lundavang vil ha vært i drift ganske nøyaktig 60 år når det nye fellessykehuset er i full drift. Det gir en realavkastning for SNR på vel 12 prosent. Det er et slikt samlet lønnsomhetsmål som er relevant, ikke ettårige bokføringsmessige kuriositeter.

Å villede rettsapparatet, styremedlemmer i helseforetakene og stortingspolitikere til å fatte beslutninger basert på misvisende analyser er en grov tjenesteforsømmelse. Her er det åpenbart et stort behov for folkeopplysning og voksenopplæring.

Det er ikke bare de knusende dommene som må tas i betraktning når en ny anke skal vurderes. Da Kristiansund tapte kampen om fellessykehuset fikk de ekstra godvilje som plaster på såret. Dette har nok vært et moment i flere sammenhenger. Eksempelvis da det kom direkte ekstrabevilgning til et helseinnovasjonssenter i Kristiansund. At helseforetaket opprettholder flere operasjonsstuer i Kristiansund, på tross av at Orkide hadde advart mot fragmentering, var trolig også et utslag av ekstra goodwill. Dette var også et moment da politiets lønnssentral ble lagt til Kristiansund, og sannsynligvis ved oppbyggingen av Campus Kristiansund. Det finnes sikkert flere eksempler.

Men Kristiansund sin krig i rettsapparatet vil etter hvert også ha sin pris – et slikt pressmiddel virker ikke evig, og sympatien kan fort snu til det motsatte. Når eksempelvis helseforetaket ser at deres utstrakte hånd blir møtt av rettsaker knapt noen hadde tro på, er det ikke like fristende med nye håndsrekninger.

Rasmus Rasmussen, Terje Sundsbø

