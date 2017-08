Vegvesenet trikser ikke med tallene

Romsdalsaksen AS gir inntrykk av at Statens vegvesen trikser med tallene for å få den valgte kryssingen av Romsdalsfjorden til å være mer fordelaktig - det er ikke korrekt. Påstandene er framsatt i et leserinnlegg gjengitt i flere aviser den siste tiden.

Det er også flere feil i framstillingen fra selskapet:

- Valget i 2014 om kryssing av Romsdalsfjorden via Otrøya og ikke via Sekken ble gjort ut fra en fartsgrense som for det meste var satt til 80 km/t. Dette var basert på konseptvalgutredningen fra 2011. Økt hastighet til 110 km/t ble ikke aktualisert før i Riksvegutredningen 2015. En trinnvis utbygging kan derfor innebære at vi først bygger den standarden som lå til grunn for konseptvalget.

- Til grunn for konseptvalget lå trafikktall for fjordkryssingen med 0,7 og 2 prosent vekst. Til sammenlikning har trafikkveksten på ferjen vært 2,7 prosent i 2011-2016, det vil si høyrere enn det som er lagt til grunn for konseptvalget. Med høyere fart og kortere reisetid vil trafikkveksten bli høyere.

- Økt lengde på tunnelene gir ikke økt risiko for brann per kilometer tunnel (TØI, 2016). Det er derimot en sammenheng mellom lange, bratte stigninger og branner, og vi planlegger derfor tunneler med slakere stigning enn tidligere.

Vegvesenet gir anbefalinger på et så godt faglig grunnlag som vi har til enhver tid. Så vil det kunne være slik at for eksempel trafikktall kan endre seg fordi det legges ulike forutsetninger til grunn. Det har det gjort for kryssingen av Romsdalsfjorden. Alle beregningene og bakgrunnen for disse har vi orientert Romsdalsaksen AS om i et eget møte. Vi har også invitert til videre kontakt om det er noe de har lurt på.

Vegvesenet tar gjerne del i en faglig diskusjon om vegene våre. Det som trengs nå er at Romsdalsaksen AS dokumenterer bakgrunnen for sine påstander om blant annet kostnader, trafikk og samfunnsnytte. Vi har også tidligere bedt selskapet legge fram dokumentasjon gjennomførbarhet, teknisk kvalitet og kostnader for sitt flytebrukonsept, da dette kan være interessant for andre fjordkryssinger. Så langt har vi ikke mottatt slik informasjon.

Kjetil Strand, fungerende regionvegsjef for Statens vegvesen Region midt

