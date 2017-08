Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal

Statsminister Erna Solberg kunne meddele at regjeringen vil godkjenne finansieringssøknaden for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal, SNR, og at byggestart kan bli i 2018 i tråd med planene. Endelig!

Nå er det viktig at et samlet politisk miljø stiller seg bak denne beslutningen. Dette prosjektet fortjener ikke mer usikkerhet. Derfor må Helse Møre og Romsdal snarest avklare tilbudet til barn i det nye sjukehuset, og evt andre uklarheter mht vaktberedskap, for eksempel innenfor ØNH og øye. Hele befolkningen og et samlet politisk miljø er opptatt av det faglige innholdet, og det ville fjernet mye usikkerhet om Remme og helseforetaket slår fast at det skal være barneleger i vakt ved det nye sjukehuset. Når SNR skal ta i mot akutt syke barn, har planlagt med 6 senger til syke barn og skal ha en fødeavdeling for inntil 1000 fødsler i året, må det vel være faglig riktig å ha barnelege i vakt som tar seg av de syke barna sammen med godt trente anestesileger.

Jeg har kritisert både Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å skape usikkerhet gjennom uttalelser fra sentrale representanter. Det er to forhold jeg mener skaper denne usikkerheten.

Umiddelbart etter at statsministeren kom med nyheten om finansiering, var både Botten og Klinge tydelige på at de ikke kunne godkjenne finansieringssøknaden før alt innhold var avklart. Det er en stor risiko å ta. De fremstiller det nesten som om alt av innhold i SNR er uavklart, selv om det aller meste er avklart i konseptrapporten. Prosjektorganisasjonen jobber godt og følger fremdriftsplanene. En godkjenning av finansieringen i statsbudsjettet for 2018 er avgjørende for fremdriften i prosjektet. Det vil være direkte uansvarlig å avvente denne beslutningen, som vil bety en utsettelse av prosjektet. Jeg forventer at både Ap og Sp stiller seg bak regjeringens beslutning, og registrerer at Botten i paneldebatten i Elnesvågen tilsynelatende har endret mening og nå stiller seg bak godkjenning av finansieringssøknaden i statsbudsjettet for 2018. Det er i tilfelle bra.

Sp dobbeltkommuniserer – de er både for fellessjukehus på Hjelset og ønsker et avdelingssjukehus i Kristiansund, uten at de vil være tydelig på hva det innebærer. Vedtaket om fellessjukehus ble vedtatt når Ap og Sp satt i regjering. Derfor er det merkelig at Sp nå, når vi nærmer oss oppstart på Hjelset, igjen skal begynne å snakke om en tosjukehusmodell. Det må da være mulig for Sp å være for beslutninger de selv har vært med på.

Nå er det tid for handling! Finansieringen er på plass, og spaden kan settes i jorda neste år. Helseministeren har sagt at 1+1=3. Det nye sjukehuset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal gi et bedre tilbud til innbyggerne enn dagens to lokalsjukehus. Det må Helseforetaket levere på! La oss i fellesskap samle oss om å skape et godt tilbud til befolkningen og pasientene i Møre og Romsdal.

Helge Orten, stortingsrepresentant Høyre

