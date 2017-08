Smeden og bageren

I en landsby myrdet en smed en av sine medborgere. Han ble stilt for retten, men borgerne bad dommeren heller dømme en baker til å bli hengt. De hadde nemlig to bakere i landsbyen, men bare en smed, og slik ble det.

Dette diktet av Johan Herman Wessel kan sies å kritisere rettsvesenet i 1770-årene, men kan også gjelde dagens velgerjagende stortingskandidater, som ser ut til å gå seg vill i «Storting og Styringsverk». De snakker og skriver som om det er Stortinget (smeden) som styrer sykehusvesenet, og at valg av parti ved høstens stortingsvalg vil være avgjørende for hvordan utbygging og videre drift blir. Begreper som lokalsykehus, avdelingssykehus og distriktsmedisinsk senter svirrer i avisspaltene, uten at noen forklarer hva som ligger i begrepene, enn si hvem som kan bestemme det ene eller det andre. Politikerne kan ikke bestemme, hverken enkeltvis, partivis eller som Storting. For det er ikke deres bord. Stortinget har nemlig fra 1. januar 2002, etter forslag fra daværende helseminister Tore Tønne, Ap (du husker ham), med bred oppslutning, delegert all makt og myndighet til de regionale helseforetakene. Hos oss er dette Helse Midt-Norge RHF, som har «underbrukene» Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital og Sykehusapotekene i Midt-Norge. Disse er i min metafor bakeren, som av logrende politikere ser ut til å ha blitt effektivt henrettet.

Den som kan ha innflytelse på den pågående prosessen er helseministeren i generalforsamlingen (eiermøtet/foretaksmøtet) i Helse Midt-Norge. Derfor er det selvsagt spennende å se om valget gir Høye 4 nye år, eller om en fra AP på nytt flytter inn i Helse- og Omsorgsdepartementet. Det er en annen skål. Nå diskuteres det blant stortingskandidatene bevilgninger i neste års statsbudsjett til sykehuset på Hjelset. Stortinget vil aldri bevilge penger til sykehuset på Hjelset. Det vil bevilge penger til det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge, som deretter fordeler sine midler til blant annet Helse Nordmøre og Romsdal og dermed til sykehuset på Hjelset og til Kristiansund (distriktsmedisinsk senter). Dette på samme måte som Stortinget foretar overføringer til kommunene, som bruker pengene til drift og vedlikehold i henhold til sine budsjetter; dog ikke alltid i samsvar med de intensjoner Stortinget har hatt med de aktuelle overføringene.

Det vil være dårlig gjort av helseforetakene å utsette til etter valget å informere om hva som skal være innholdet i senteret i Kristiansund, og for den del hva som skal være innholdet på Hjelset.

Så min oppfordring til stortingskandidatene er være ærlige på hvor, når og hvordan de kan gjøre en forskjell, og ikke late som om de har innflytelse på områder hvor de ikke har det.

Wilhelm Wilkens

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook