Så diskuterer vi formueskatt igjen!

At formueskattenskulle kuttes hørte vi fra den borgerlige siden også i valgkampen i 2013. Valgløftet er nå relansert og sukret igjen, for at man skal behage sine bidragsytere. Jeg for min del synes det er en like dårlig ide denne gangen som sist. Så lenge det gjør mange av Norges aller rikeste til nullskatteytere, så er forslaget uholdbart. I et samfunn som er tuftet på at man skal yte etter evne og få ved behov, så kan vi virkelig ikke ha det slik.

Samfunnet vårter ikke perfekt, men sammenlignet med mange land rundt oss, så har vi det bra. Dette samfunnet er bygd opp gjennom mange generasjoner, der det har vært fokus på at forskjellene ikke skal øke, og at velferd skal komme alle til gode. Vi ser at regjeringen har solt seg i glansen når andre land ser til Norge for å få gode råd for hvordan et slikt samfunn kan rigges, til tross for at de i stor grad er i mot de ordningene som har sørget for dette.

Høyresidensier at formueskatten skal kuttes, slik at bedrifter ikke utarmes og legges ned eller flyttes ut av landet. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom dette, og det er mer skremsel om hva som kan skje, enn konkrete eksempler på at akkurat dette skjer. Derimot ser vi at lojaliteten til å holde lønnsom industri i gang i Norge ikke alltid er så sterk. Det har vi sett nå med den planlagte nedleggelsen av Ello i Kristiansund. En fabrikk med overskudd, som Orkla og Hagen flytter til Sverige. Tilbake står 60 stykker som omskolerer seg, leter etter nye jobber, førtidspensjonerer seg eller i verste fall må stille seg bakerst i arbeidsledighetskøen. Dette var altså svaret på regjeringens kutt i formueskatten i inneværende periode.

Det brukes mye krefterpå å vise til enkelteksempler i forbindelse med formueskatten, for eksempel Bjørn Dæhlie og Stein Erik Hagen. Men så viser det seg det da, at hvis ikke disse hadde betalt formueskatt, så hadde mange av de vært nullskatteytere. En hvilken som helst lønnstaker med uansett hvor lav lønn, ville altså da betalt mer skatt inn til fellesskapet enn det veldig mange av Norges rikeste hadde gjort. Er det riktig? Disse har vel benyttet seg av velferdsgodene våre på lik linje med oss andre oppigjennom, og skal derfor også være med på spleiselaget som sikrer velferd og utvikling.

Skal det være balansei denne debatten, så må Høyre og Fremskrittspartiet komme med et forslag som sikrer at alle fortsatt yter etter evne til fellesskapet. Nå har de hatt makten i 4 år, og det har vært opp til dem hvordan de har håndtert dette . Nå sukres budskapet igjen, og det fremstilles som at det er de rødgrønne som er hinderet. Det må være måte på hvor lenge det argumentet skal holde.

Kari Hoset Ansnes, LOs distriktssekretær i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden?Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner dumeningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

FølgNordvest Debatt på Twitter

FølgNordvest Debatt på Facebook