Under ordet fritt i Romsdals Budstikke (RB) den 4. august, forsøker Randi Karin Asbjørnsen og Hans Kjetil Knutsen fra Sunnmørslista å forklare årsaken(e) til fogderistriden i Møre og Romsdal. Innledningsvis er de to litt ironiske fordi RB har fått gjennomført en undersøkelse og omtaler dette på lederplass. Det er selvfølgelig ingen nyhet at det eksisterer en fogderistrid i vårt fylke, men det er en nyhet å presentere resultatet av en fersk undersøkelse. Jeg antar også at RB omtaler det på lederplass fordi de mener dette er et viktig tema.

Historisk vet vi at samfunn har gått under fordi grupper av innbyggere har motarbeidet hverandre. Gode eksempler på dette finnes i boka Kollaps av Jared Diamond. Sunnmørslista er nåtidens eksempel på innbyggere som vil holde liv i gamle stridigheter. Dette gjør de ved å peke på alt som de andre får, samtidig som de hevder at de selv ikke får noe.

I artikkelen den 4. august hevdes det at årsaken til fogderistriden er at Sunnmøre ikke nevnes i navnet på fylket, at det skal bygges en opera i Kristiansund, at Molde har jazzfestival og Teatret Vårt, samt at det skal bygges et nytt sjukehus på Hjelset i Molde. Og på toppen av det hele så ligger Fylkesadministrasjonen i Molde.

Betyr dette at dersom opera, jazzfestival, Teatret Vårt, fylkesadministrasjon og bygging av nytt sjukehus hadde vært lagt til Sunnmøre, samt at navnet på fylket ble endret til Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, så hadde det ikke vært noen strid? Nei, Sunnmørslista ville nok også da funnet noe som burde vært lagt til Sunnmøre fordi de er flest innbyggere der. «Mye vil ha mer».

Jeg minner om den nylig vedtatte byggingen av Nordøyvegen på Sunnmøre, som er beregnet til å koste rundt 4 milliarder kroner (sannsynligvis vil dette beløpet bli større). Vegen skal gi 2800 innbyggere på Sunnmørskysten en fastlandsforbindelse. Det betyr en kostnad på over 14 millioner kroner per innbygger.

I vårt fylke er det 4 lokalkontor for NRK, og hovedkontoret ligger i Ålesund i tillegg har Sunnmøre et avdelingskontor i Ulsteinvik. Ålesund har AMK sentralen for fylket, og de har Politimesteren. På Sunnmøre er det to sjukehus, og i Ålesund ligger Fiskeridirektoratet. Og offentlige støtte ordninger gjelder ikke bare for Molde International Jazz Festival.

Asbjørnsen og Knutsen uttrykker sympati og forståelse for nordmøringers (ikke alle Nørdmøringer mener at plasseringen er feil) sinne i forbindelse med plasseringen av det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Det er ikke lenge siden plasseringen av den nye politimesteren for hele fylket skulle besluttes. Valget stod da mellom Ålesund og Kristiansund, og som kjent ble Ålesund valgt som lokaliseringssted. Dersom Sunnmørslista har så stor omsorg og sympati for Nordmøre, så burde de vel ha kjempet for at lokalisering av politimesteren ble lagt til Kristiansund? Dette viser at Sunnmørslista naturlig nok meler sin egen kake og tar parti der dette kan lønne seg for Sunnmøre. Derfor har de sympati med Kristiansund i sjukehussaka, fordi de ønsker et enda sterkere og større sjukehus i Ålesund.

Til slutt oppsummerer de med at det er Fylkeshusene sine tanker og handlinger for å beholde tre likestilte fogderier, som vil holde liv i fogderikampen. Min konklusjon er at så lenge det finnes partier som Sunnmørslista så vil fogderikampen fortsette.

Jonny A. Strømme

