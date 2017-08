Kvinne (25) flyttar heim

Kvifor skal ein som ung kvinne flytte til Møre og Romsdal? Kva kvalitetar har me i fylket som kan konkurrere mot Bergen, Trondheim og Oslo? Kva kan me gjere for at Møre og Romsdal skal vere ein stad unge vil flytte til og heim til? Det er mange som har meiningar om kva som skal til, men kva meiner eigentleg denne gruppa det her er snakk om?

Fylkesstatistikken trekker fram at Møre og Romsdal har eit underskot på kvinner mellom 20-29, og få av dei som reiser ut av fylket for å ta seg høgare utdanning kjem heim. Det er ei utfordring som me som politikarar må ta på alvor, og det er ei av utfordringane som gjer at eg no flyttar heim. For å kome nærare og for å kjenne på kva det er som skal til for at ei gruppe menneske i mindre grad enn andre kjem heim eller kjem til Møre og Romsdal.

I vår vart eg ferdig med utdanninga i Trondheim og eg er no ei høgt utdanna kvinne midt i tjueåra. Det er ikkje fordi eg skal berge fødselsunderskotet i Møre og Romsdal at eg no flyttar heim, det har faktisk ingenting med motivasjonen til å kome heim å gjere. Og det bør heller ikkje vere motivasjonen til dei som ynskjer at me skal kome heim heller. Eg flyttar heim på grunn av dei verdiane eg verdset i eit samfunn og på grunn av fylkeskommunen. Det er fordi eg ynskjer å vere nær dei menneska eg påverkar livet til gjennom politikken, nær den kulturen som har vore med å forma meg som menneske og det er fordi eg har fått ein jobb som er relevant for utdanninga mi.

Me skal ikkje få unge kvinner heim og til Møre og Romsdal fordi dei skal auke folketalet i fylket. Dei skal kome til Møre og Romsdal fordi Møre og Romsdal skal vere eit fylke som verdset den kompetansen, den erfaringa og dei impulsane som kvinnene har med seg. Og ikkje minst, dei kjærastane dei har med seg. For det er ei kjensgjerning at kvinner ofte har med seg sambuarar heim til fylket, og dei skal vere hjarteleg velkomne. Sjølv om dette ikkje vil ´bøte´ på kvinneunderskotet, så håpar eg likevel at kvinner, uavhengig om dei har med seg kjærastar eller sambuarar eller ei, er like velkomne til fylket.

Utfordringa med kvinneunderskotet er fleirdelt. Det har med at arbeidsmarknaden er svært kjønnsdelt og at me har hatt stor innvandring frå EØS-området til dei mange arbeidsplassane som kjenneteiknar fylket vårt og det har med at mange kvinner tar studiespesialiserande utdanningsløp og går vidare til å studere høgare utdanning utanfor fylket. Men samstundes som me bør jobbe for å få gode og dyktige unge heim til fylket, må me sjå korleis me legg opp arbeidslivet vårt og utdanningssystemet.

Eg er berre ein, og det eg kjenner til er ikkje naudsynt det som passar for alle. Høgt utdanna kvinner i tjue-tredveåra er ei svært samansett gruppe, som alle aldersgrupper. Det einaste som er felles for denne gruppa, og alle grupper i samfunnet, er ein bustad og eit levebrød. For nokre kan det vere barnehageplassar, kollektivtransport og lokale kulturtilbod som er det viktigaste, for andre kan det vere relevante jobbar, sentrumsnære bustadar og eit attraktivt uteliv som er det viktigaste. Difor er det viktig at me som fylkeskommune, og kommunane som skal huse dei som vil kome heim eller kome til, får vite kva me bør prioritere. For me må prioritere. Me kan ikkje om ti-tjue år framleis snakke om korleis me skal få kvinnene heim, då bør me snakke om kva me gjorde som fungerte så godt at kvinner, menn og ungdom ynskjer å kome heim, kome til og bli verande i eit fylke som tidlegare hadde ei skeiv kjønnsfordeling og alderssamansetning.

Eg vil med dette invitere unge kvinner som har flytta heim, flytta til eller rett og slett alltid har budd i Møre og Romsdal, om å ytre seg om kva som gjer at de har kome heim, kom til eller har vald å verte buande i Møre og Romsdal. Skriv i avisene, skriv på sosiale medier og ikkje minst, ta kontakt med oss som skal leggje politikken til rette for oss som er i ei aldersgruppe som verken er godt representert i politiske organ eller som er så synlege i ordskiftet som faktisk handlar om oss. Me skal ikkje heim til Møre og Romsdal for å berge kulturlivet, frivilligheita eller fødselsunderskotet, me skal til Møre og Romsdal fordi me vil. Og kva er det som skal til for at me vil til Møre og Romsdal? Det vil eg gjerne ha svar på, og det vil eg gjere noko med.

Av Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune og 3.kandidat til Stortinget for Senterpartiet.

