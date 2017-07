Steinar Wiik Sørvik, Nordmørslista og fogderistriden

Steinar Wiik Sørvik, Nordmørslista

I RB 25.7. er det en artikkel om en undersøkelse om hva bl.a. ungdommen mener og kjenner til i denne striden. Det er i hovedsak ført frem av «hvite menn som pusher 50» sier Norunn Brøste Kjersem , leder i ungdomspanelet i M/R .

Ungdommens budskap er at vi må stå sammen, bygge hverandre opp. Fogderistriden lever i beste ånd, så lenge det er noen til å holde liv i den.

Det er nettopp det Nordmørslista bidrar til, ref.artikkelen i RB 26.7.

Nordmøre føler at det er de det gjelder, fogderistriden hindrer deres utvikling og de kjenner problemet på kroppen, i følge Sørvik.

Videre skriver han «Takk og pris for at vi har et velfungerende næringsliv med knoppskyting og nyetableringer på Ytre Nordmøre som er betydelig bedre enn snittet i fylket».

Han skriver videre «På indre har hjørnesteinsbedriftene og primærnæringene utfordringer, men viser at vi utvikler oss på tross den skjeve fordelingen som finner sted i dette fylket». Jeg synes dette bekrefter at det står bra til hos de som roper høyest. Kanskje de tror på at splid og uenighet i saker er middelet til å nå flere mål.

Hva sa ungdommen, stå sammen!

Hva oppnår Nordmørslisten med sitt utspill? Etter min mening, ikke annet enn å forsterke allerede uenigheter. Hvorfor ikke kjempe sammen med de andre partiene på Nordmøre, sammen er dere sterkere og har mer tyngde i det dere ønsker å oppnå.

Nå skal Nordmørslisten på Stortinget for å slåss for sykehuset. Slåss for fire sykehus i fylket.

Slåss for høyere utdanning på Nordmøre. Slåss for at befolkningen skal få bestemme fylkestilhørighet. Slåss for fergefri fjordkryssing på Nordmøre. Slåss for Romsdalsaksen i stedet for Møreaksen. Bare det å bruke ordene «slåss for», gir meg lite hyggelige holdninger.

Innledningsvis i denne artikkelen om fogderistriden til Sørvik står det «For oss på Nordmøre er det en kjensgjerning som forlengst har mistet nyhetens interesse. Det er like fullt gledelig om de andre fogderiene får øynene opp for fogderistriden»?

Jeg flyttet til Molde i 1982. Den gangen var jeg ukjent med fogderistriden, men fikk merke virkninger av den. På tross av den stiftet vi M/R Hotell-og restaurantforening og fikk etablert en felles reiselivsorganisasjon for fylket. Vi så verdien av gjøre noe til det beste for hele fylket, stå sammen om felles arbeid for å «løfte sammen» noe vi hadde tro på. Fogderiene la vi til side og tenkte positivt om felles ønsker og mål. Det går an, hvis man har viljen og den riktige innstilling.

La oss håpe at ungdommen får rett, fogderistriden dør ut med neste generasjon.

Jens Nagell

