– En tankevekker, Steinar Wiik Sørvik?

I leserbrev i nettavisene til både TK og RB 25. juli, med tittelen «Hvem eier fogderistriden?» fokuserer Nordmørslista – NML – sin stortingsrepresentant, Steinar Wiik Sørvik på fogderistriden. Her er det mye å kommentere. Jeg skal prøve å fatte meg i korthet, selv om det kan være vanskelig.

For meg kan du få enerett på fogderistriden, den er nok ikke så problematisk som du vil ha det til, i alle fall ikke for oss andre. Med «oss andre» mener jeg ikke bare oss i de andre såkalte fogderiene, men også i ditt eget fogderi. Ut ifra min erfaring er en typisk «fogderistrid-aktivitør» stort sett 50+ og fra Nordmøre og stort sett tilhenger av NML. Og de er det jo som kjent ikke så mange av, men de florerer derimot i kommentarfeltene så fort anledningen byr seg. Sånn sett er de ikke så mye å frykte.

Jeg har flere ganger blitt kontaktet av personer på Nordmøre – primært ikke tilhørende Kristiansund kommune. Samtlige understreker at de ikke deler Kristiansund sitt syn, verken når det gjelder sykehussaken, trøndersuget eller fogderistrid. Det er også en av grunnene til at jeg engasjerer meg.

Senest i dag, 25. juli, etter at ditt leserbrev ble publisert, hadde jeg en prat med en noe oppgitt nordmøring, jeg tror han representerer flertallet av nordmøringer. Han var lei av at NML, og spesielt du, Steinar Wiik Sørvik, til stadighet bruker «vi på Nordmøre». Nordmøringen blir flau, forlegen og innerst inne litt sint av å bli satt i bås med NML. Nordmøringen er slett ikke enig med NML sitt syn på problemstillingene og all svartmalingen som synliggjøres.

NML’erne makter ikke å skille mellom sak og person. Dette er for øvrig helt i tråd med det «vi andre» også registrerer i kommentarfeltene. Jeg har selv flere ganger opplevd å bli karakterisert på meget ufine og barnslige måter, ved de aller fleste tilfellene når motdebattanten tydeligvis går tom for argumenter.

Du er så «smart» at du nevner fakta i ditt leserbrev, Steinar Wiik Sørvik, når du skriver: sitat «En ser til og med lokale nordmørske politikerne som kaster seg på dette fenomenet med å framstille nordmørske velgere, sine egne velgere, som sytekopper. Det er vel disse politikerne som stikker hodet i sanden og sier at nå vil vi ikke ha mer fakta fra dere i Nordmørslista. Fakta er nemlig med på å bevisstgjøre folk på Nordmøre, og å vise dem hvor dårlig stilt det står til med gjennomslagskraften til nordmøringenes folkevalgte fra de etablerte partiene i møte med storting og fylkesting.», sitat slutt. Da burde du selv i det minste holde deg til fakta, og ikke NML-fakta for å svartmale. Nordmøringen som kontaktet meg i dag kunne nemlig vise til at dine tall ikke er riktige, men tilsynelatende endret for å framstille Nordmøre vesentlig verre enn virkeligheten. Hvorfor? Tror du at «folket» du henvender deg til sluker det du serverer rått og ikke er observante? Hvilken respekt mener du at viser du dine «potensielle velgere» med slik opptreden? Hvilken tillit bygger du opp til?

Du prøver å underbygge dine påstander ved å hevde: sitat «På 50 år er befolkningen på Nordmøre redusert fra ca 34 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal til cirka 23 prosent. 7 av de 10 dårligst stilte kommunene i fylket er på Nordmøre. Det betyr at den nedadgående trenden vil vedvare om vi ikke står opp for oss selv og sender politikere som er bevisst på denne skjevdelingen til å representere oss på stortinget og på fylkestinget.», sitat slutt. Uten å dokumentere eller å henvise til kilde. Hvor har du funnet tallene dine?

SSB’s offisielle folketellinger viser vesentlig forskjellige tall. Det er riktig at Nordmøre i siste telling i 2016, utgjorde 23,3% av fylkets befolkning. Går vi ca 50 år tilbake, er nærmeste større telling fra 1970. I flg SSB sine tall utgjorde Nordmøre den gang 27,8 % av fylkets befolkning. Vi snakker altså om en reduksjon på 4,4 prosentpoeng, ikke 11, som du har hevdet gang på gang. Denne forskjellen utgjør over 20000 flere nordmøringer enn det som fins i statistikkene. Hvor kom de fra? I samme periode har Romsdal gått fra å utgjøre 22,6 til 22,8% av fylkets befolkning. Med andre ord, det er på Sunnmøre veksten har vært.

Siden 1970 har befolkingen i Møre og Romsdal økt med 19%, mens Norges befolkning har vokst med 35%. Hele fylket vårt ligger altså et godt stykke etter utviklingen i landet vårt, befolkningsmessig sett.

Kan vi stole på alt det andre du serverer/hevder?

Jeg kan heller ikke unnlate å kommentere følgende av det du skriver: sitat «Vi nordmøringer er blitt redusert til noen sytekopper. Denne påstanden er nesten toppen av frekkhet.», sitat slutt.

Er det ikke en skikkelig sytekopp du framstår som her da? Du legger jo skylden på alle andre enn dere selv. Det var ikke mye positive tanker i leserinnlegget ditt, ikke mye som kan gi nordmøringene grunn til å stemme på deg/NML framfor noen andre. Du skal få et lite pluss for å nevne et velfungerende næringsliv, men du viser ingen ting å gripe fatt i der heller.

Jeg har stilt deg spørsmål flere ganger i kommentarfelter der du selv har kommentert, men du har ennå ikke svart på noen av dem. Derfor forventer jeg ikke at du svarer på dette heller, men det kan kanskje være en tankevekker for folket ellers – et håp om at de tenker seg nøye om før de avgir sin stemme til stortingsvalget. Vil den få noen betydning. Du skriver i kommentarfeltet i et svar til Ingrid Rangøynes følgende: sitat «Nordmørslista skal støtte den regjeringen som innfrir våre politiske krav.», sitat slutt. Går ut ifra at du har en plan B, eller kanskje C – hva om ingen regjering ønsker å innfri NML sine krav? Eller kanskje det er utenkelig i din boble? Eller kanskje du selv innerst inne ikke har trua på å bli valgt inn på Stortinget og dermed i ettertid kan slå deg på brystet og si f.eks. «ja, hadde dere stemt på meg/NML så hadde alt blitt bedre». Jeg bare lurer, siden jeg aldri får svar.

Hva om du/MNL mot alle odds skulle få nok stemmer og får en plass på Stortinget – ja, hva da?

Av Terje Sundsbø, Molde

