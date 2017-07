De vi aldri må glemme

For seks år siden på denne datoen satt jeg under en stein på Utøya og pustet så fort at jeg var redd for at han som skulle drepe oss kunne høre meg.

Hjertet mitt slo så hardt at jeg var sikker på at det kunne vises på utsiden. Jeg løp, ramlet, svømte og flyttet meg rundt på øya flere ganger. Sto lenge i iskaldt vann.

Jeg overlevde. 69 umistelige ungdommer gjorde ikke det. Det er fortsatt ikke til å bære. Hver kveld må jeg inn på rommet til sønnen min for å se at han puster. Hvis han puster for fort holder jeg rundt han mens han sover. Jeg vil ikke at han noen gang skal være så redd som mamma en gang var, selv om jeg egentlig vet at jeg ikke klarer å beskytte ham fra alt.

Jeg tenker ofte på hva det er han kommer til å lære om denne datoen. Alle vi som er voksne vet hvor vi var, hva vi gjorde og kanskje til og med hva vi hadde på oss da vi hørte om bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Mange husker nøyaktig hva de følte, tenkte og trodde. Selv husker jeg rosetogene, klemmene, samholdet og kjærligheten godt også. Men hva skal de unge lære om 22. juli?

På de seks årene som er gått har vi vært gjennom rettssak, nye rettssaker – og det vil vel kanskje komme enda flere også. Utallige bøker, både skjønnlitterære og andre. Sanger, dikt, forsking, rapporter, artikler og mer. Men pensum i skolen tar ikke for seg 22. juli ennå. Det er til og med kommet forsking på at 22. juli er tabu i klasserommet. Forstå det den som kan.

Samtidig sier alle at vi aldri må glemme. Vi bare glemmer å snakke om det til de som skal overta samfunnet. Til de som skal være med på å bidra til at det aldri skjer igjen. Til de som trenger å lære mer om ideologien og radikaliseringen mye mer enn hva gjerningsmannen spiser til middag eller hvilke bisarre navnebytter han gjør.

I år er mange av minnemarkeringene vitneskildringer. Det syns jeg er fint. De ekte historiene fra dem som kjenner det på kroppen mest. Jeg håper det kan hjelpe samfunnet, kanskje tvinge det også, til å huske hva som skjedde og hvorfor. Seks år kan virke lenge for noen. Det er fra fødsel til første skoleår for et barn. Men for de etterlatte er det bare fem julaftener med en tom stol, et par vonde påminnelser til overlevende på sosiale medier om at venner som var på den samme sommerleiren skulle fylt år. For dem som mistet noen, eller sitter igjen med store traumer er ikke seks år så mye.

Jeg liker ikke datoen. Pusten er kjappere, skuldrene høyere og hjertet slår fortere. Hele året ellers er hverdagen på sitt vante, og jeg klarer meg fint, men på akkurat denne dagen går tankene tilbake. Og jeg tenker på dem som ikke er her lenger, på familiene deres og vennene deres som savner. Jeg tenker på dem som fortsatt er redde og som kanskje ikke har fått til hverdagen ennå.

Jeg håper vi sammen kan sørge for at dette aldri skjer igjen. At vi er våkne og tør å ta til motmæle mot holdninger som ikke hører hjemme i vårt samfunn. For at vi ikke skal glemme må vi lære de unge hva som skjedde. Snakke om det. Både hjemme og på skolen. Det er mitt håp.

Line Hatmosø Hoem

