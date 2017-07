På leting etter den «grønne korridor»

Hver år benytter norske turistdestinasjoner millioner for å trekke pengesterke turister til vårt land. Turistindustrien er en av våre absolutte vekstnæringer. Da er det trist at Molde ikke utnytter bedre sin uslipte diamant; Den Grønne Korridor.

Den grønne korridor er veien fra Storkaia, Nobel-bakken, Chateauet, Reknesparken, Romsdalsmuseet, den gamle Vardeveg, Storlihytta og til slutt Varden. En unik tur til hverdagsbruk for oss fastboende - og en stor opplevelse for tilreisende. I hvert fall for de tilreisende som finner vegen! Stadig flere finner vegen, men noen finner dessverre aldri vegen. De seiler fra Molde med et krøllete kart som aldri ga dem opplevelsen.

Løypa er gitt; videreutviklet gjennom årtiers imponerende spleiselag med Molde kommune, Moldemarkas Venner og Molde Byes Vel som sentrale bidragsytere. Stein for stein har kvaliteten blitt bedre og bedre.

Dette unike produktet kan oppfattes som lett tilgjengelig for oss som bor i byen, men for tilreisende turister er det åpenbart krevende. Se bare de dager cruisebåtene ligger ved Storkaia: turister roter rundt både ved Glomstua og Plantasjen, andre går frem og tilbake i Kirkebakken og noen søker til bilvegen til Varden og stopper ved Mølleråsen.

Med all respekt for tilbudet cruiseturistene får både i Bergen, Trondheim og Åndalsnes; det å ta steget rett fra landgangen til en slik spektakulær fottur i et lettgått terreng, er et reiselivsprodukt med meget stort potensiale. I år passerer Molde mer enn 50.000 cruiseturister! Vi nærmer oss 100.000 de neste årene. Om de ikke i dag legger igjen så mye penger i Storgata; så kan de bli verdt sin vekt i gull som reiselivambassadører/markedsførere for Molde- byen med den grønne korridor. Gjennom dette får vi en større – og etter hvert merbetalende – turiststrøm.

For de som fortsatt tror ekstremvarianten (les hanggliding, hopp fra topper med fallskjerm, skarpklatring i våre høyeste fjell eller timelange og krevende toppturer), er det som treffer 99% av cruiseturistene, må de revurdere sin oppfatning. For de som til daglig tråkker med høye stilletthæler på Champs Elysees eller på betongfortau i andre meteropoler, er Den Grønne Korridor en utfordring stor nok. Du kan ikke undervurdere den internasjonale cruiseturist nok – i så måte - selv om fysisk aktivitet vinner frem hos de fleste befolkningsgrupper i Europa.

Den Grønne Korridor kan betraktes som tredelt; den lette (utsiktspunktet i Reknesparken), den medium krevende;Storlihytta (et enda bedre sted når kranglinga er over - og DNT og Romsdalsmuseet er blitt enig om at de forene moderne drift ved å plassere en del av en romsdalsk fjellgård på stedet) – og endelig; det siste stopp; Vardestua med uslåelig sikt til fjellrekken og storhavet.

Derfor; få synliggjort Moldes unike, grønne korridor. Få markert den kritiske startdistansen fra Storkaia til Chatauet og over Parkvegen. Er det ikke penger til noe mer i denne omgang, så mal ei bred, grønn stripe på fortauet og plasser en instruktiv plakat på kaikanten! Er det mer penger tilgjengelig, kan man legge et eget belte i stein der form og farge skiller stripa fra den grå asfalt/betong.

Moldes beste reiselivsprodukt ligger der. Det nesten ferdig utviklet. Det trengs ikke støtte fra hverken fylke, Innovasjon Norge eller andre pengesekker. I denne sammenheng kan ei bøtte grønnmaling være nok!

Terje Heggem

