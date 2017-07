Steinar Berges evigvarende uærlige ordkrig

I nettutgaven av Romsdals Budstikke 18.07.2017 har Steinar Berge igjen kommentarer vedrørende mitt syn i sykehussaken, denne gang basert på et svar jeg ga Aase Fladseth. Berge tar én setning ut fra mitt svar, og basert på dette hevder han at jeg ber ORKIdé svare for meg. Den slags vås er vi etter hvert blitt vant til fra Berge. Men istedenfor å forsøke å forstå resten av mitt svar til Fladseth, så svarer Berge på vegne av meg. Jeg har tidligere beskrevet Berges evigvarende kamp som uredelig, og han bare fortsetter å underbygge mine påstander. Han gir seg aldri.

Berge mener mitt svar til Fladseth er feil. Berge hevder jeg isteden ville vært enig med han om å bevare lokalsykehusene. Jeg ber leserne heller studere mitt eget svar. Det samsvarer ikke med Berge sitt svar på vegen av meg.

Fladseth sine spørsmål kan leses her.

Og mitt svar finnes her.

Fladseth har kommet med et oppfølgingsspørsmål.

Mitt svar på dette er ennå ikke publisert, men kommer forhåpentligvis snart her.

Romsdals Budstikke har nå også fått en kopi av mine svar til Aase Fladseth.

Berge er forundret over min henvisning til hva han beskriver som: «en såkalt «uttalelse» fra ORKidé i juni 2015», en uttalelse han karakteriserer som sludder. Jeg overlater til leserne selv å vurdere uttalelsen, som er å finne i nest siste avsnitt på side 1 i denne linken.

Det er meget avslørende når Berge gjør et poeng av at uttalelsen er gjort ETTER lokaliseringsvedtaket, da fellessykehuset ble lagt til Hjelset. Dette indikerer at uttalelsen hadde vært forståelig FØR lokaliseringen var bestemt. Berge synes i så fall å mene at ORKIdé burde endret standpunkt, avhengig av hva lokaliseringen ble.

Dette er nøyaktig hva som skjedde i Kristiansund. I 2012 skålte man i champagne da det ble vedtatt fellessykehus. Ingen protesttog var å se. Men da lokaliseringen i 2014 falt på Hjelset, endret man standpunkt over natten. Å endre standpunkt er legitimt, men bør ikke begrunnes med de samme argumenter man tidligere har avvist. Min påpekning av dette kaller Berge for å latterliggjøre nordmøringenes reaksjoner på å miste sykehuset.

Berge synes å ha glemt at ALLE kommunene på Nordmøre ønsket seg fellessykehus i 2012, mot ønskene fra Romsdal. Her innså man at minst en av byene ville miste sitt lokalsykehus. Dette var man den gang åpenbart ikke bekymret for i Kristiansund.

Berge viser så til et sitat av Arild Hervik som jeg tidligere har henvist til. Berge mener jeg har oversett de to første ordene i sitatet: «Uansett tomtevalg vil ett felles sykehus utløse et opprør vi aldri har sett maken til de siste 30 åra». Jeg kan forsikre Berge om at jeg ikke har for vane å overse slikt. Det har jeg heller ikke gjort i dette tilfellet.

Berge hevder så, i sedvanlig stil, at jeg nå er blitt uenig med professor Hervik. Berge hevder feilaktig at jeg begrunner fellessykehus med at det er en langt bedre løsning enn to sykehus. Her forveksler Berge konklusjonen og begrunnelsen. De som vil lese min begrunnelse kan studere mitt første tilsvar til Aase Fladseth (link nummer 2). Berge bør også lese dette, og denne gang forsøke å forstå hva som er begrunnelse og hva som er konklusjon.

Berge hevder at jeg går mot alt som smaker av «dobbeltfunksjoner» i Kristiansund. Jeg er ikke imot dette, om det gir positive effekter for helseforetaket og pasientene. Men slik lokaliseringen av fellessykehuset på Hjelset og et DMS i sentrum av Kristiansund fremstår i forhold til pasientene, er det kun pasienter fra ytre Nordmøre som vil få kortest reisetid til et DMS i Kristiansund. Alle pasienter fra Romsdal og pasienter fra store deler av Nordmøre vil ha kortere reisetid til Hjelset enn til Kristiansund. Å opprettholde doble funksjoner har dessuten økonomiske merkostnader. Da er det naturlig å konkludere med at doble funksjoner er ugunstig. I tillegg kommer altså de momenter ORKIdé har nevnt, som også taler mot slik dobling.

Det er tragisk at Berge fortsetter sin uetiske debattform, og stadig tillegger meg uttalelser og synspunkter jeg ikke har. Det er skammelig at han fortsetter sitt uredelige personlige korstog mot meg, gjentagende basert på falske premisser. Han stiller seg selv og sin hyklerske sykehuskamp i et meget dårlig lys med denne evigvarende uærlige ordkrigen. Jeg tror ikke på julenissen, slik Berge hevder, og jeg tror heller ikke at Berge gir seg.

Rasmus Rasmussen, Molde

