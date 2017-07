ORKidé og sykehuset

Aase Fladseth spør Rasmus Rasmussen om hans nye syn på sykehussaken grunnet svaret han ga meg. Han svarer med å gjenta at ORKidé, bystyret, partiene og Kom Vekst hadde krevd fellessykehus, og ber henne stille spørsmålet til dem! Jeg tror ikke de kan svare når han ikke kan det selv. Jeg kan svare enkelt og presist: Hadde den ”demokratiske”, ”godt utredede” og ”åpne” prosessen ført til at Storbakken ble valgt som lokalisasjon for fellessykehuset, ville han nok ikke skiftet standpunkt. Både du Aase, jeg og Rasmussen ville da vært enige om det må være sykehus både i Romsdal og på Nordmøre, lokalisert henholdsvis i Molde og i Kristiansund! Det gagner befolkningen i begge fogderier best.

Det som forundrer meg mer er at Rasmussen viser til en såkalt ”uttalelse” fra ORKidé i juni 2015 (sitat): ”Hensikten med å samle to sykehus til ett, er at fagmiljøet skal bli mer robust og tjene både pasienter og ansatte. ORKidé har i sine høringsuttalelser vist til at det ikke er ønskelig med faste poliklinikker i den byen som ikke får sykehuset. Bakgrunnen for dette, var at en fryktet at SNR (fellessykehuset) ville bli mindre robust, og at en på sikt likevel måtte sentralisere og samle spesialisthelsetjenestene på ett sted. ORKidé står fast ved dette standpunktet. ORKidé mener det er uheldig å fragmentere spesialisthelsetjenesten ved en slik deling” (sitat slutt).

Dette sludderet trodde jeg ORKidé ikke kunne ha uttalt ETTER at lokalisering var bestemt til Opdøl. ORKidé er Nordmøre regionråd, sammensatt av ordførere og rådmenn i ALLE Nordmøres kommuner. Slike uttalelser skal følge konsensusprinsippet: ALLE kommuner må være enige! Jeg trodde Rasmussen var på blåbærtur, og at ORKidé ville korrigere ham. Det har ikke skjedd. Da lurer jeg på om de virkelig kan ha uttalt noe så idiotisk? Skal en by på Kristiansunds størrelse være både uten sykehus, DMS og POLIKLINIKK? Skal Nordmøre være uten spesialhelsepersonell? Uten spesialsykepleiere og legespesialister? Kan ORKidé nevne en eneste by i Norge på Kristiansunds størrelse som er foruten? Er ikke ORKidés motto ”Vekst og nyskaping på Nordmøre” og ”Vi løfter Nordmøre sammen” men motsatt? Dette er så hinsides fornuft at ordførerne og rådmennene på Nordmøre skylder befolkningen på Nordmøre en forklaring.

Rasmussen ynder også å sitere professor Arild Hervik, Høyskolen i Molde med følgende: ”Uansett tomtevalg vil ett felles sykehus utløse et opprør vi aldri har sett maken til de siste 30 åra” (RB 15.10. 2010). Jeg var enig med professoren, og er det fremdeles. Rasmussen må ha oversett de to første ordene: ”UANSETT tomtevalg”, når han latterliggjør nordmøringenes reaksjoner på å miste sykehuset. Hadde tomtevalget blitt Storbakken, ville Ramaskriket fra Romsdal og Molde antatt bibelske dimensjoner. Nå er Rasmussen blitt uenig med professor Hervik, og begrunner fellessykehus med at det er en langt bedre løsning enn to sykehus. Det vil få slutt på den ”vedvarende destruktive kampen” (TK 28.04.2017 og 26.05.2017). Da tror han på julenissen. Han og Bjørn Guvåg, også førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, angivelig i likhet med ORKidé, går mot alt som smaker av ”dobbeltfunksjoner” i Kristiansund. Jeg håper ORKidé kan imøtegå dette.

Befolkningen og pasientene både i Romsdal og på Nordmøre fortjener fullverdige lokalsykehus, og de to sykehusene må lokaliseres i byene Molde og Kristiansund. Dette er det viktigste spørsmålet ved kommende stortingsvalg i Møre og Romsdal. Lederen i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum har allerede gjort det klart at han forkaster sitt eget partiprogram og går fullt inn for sentralisering av Kristiansund sykehus til Molde. Det er oppklarende om de andre partilederne er like ærlige, slik at velgerne får vite hvilket parti de vil stemme på denne gangen.

Steinar Berge

--------

