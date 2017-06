Derfor bruker jeg aldri Norwegian når det er viktig å komme frem i tide

Som reisejournalist er jeg vant til å gi tips og råd. Ett av de er: Dersom det er viktig for deg å nå frem til reise- eller feriemålet ditt i tide: velg et annet enn flyselskapet Norwegian.

19. juni: Norwegian igjen kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter og Europas beste lavprisselskap

26. juni: Norwegian bommer igjen med arbeidslister og sommervaktlister. Flygermangel fører til en rekke kansellerte og forsinkede fly i Norge, og ut fra Norge og tilbake til Norge. Og mellom andre land. Flere hundre sommerferiereisende får ødelagt deler eller hele ferien.



Norwegian har vunnet en rekke kåringer det siste året. Det er egentlig litt vanskelig å forstå, fordi selskapet ofte har skapt store problemer for mange reisende, og selskapet er riktig dårlig til å håndtere slike situasjoner. Det er et problem, når åtte av ti norske flypassasjerer ikke kjenner til rettighetene sine.

Norwegian Air Shuttle flyr med lave bilettpriser - og lave marginer når det gjelder bemanning og lønnsomhet.

Selskapet skylder et svimlende antall milliarder, og gjelden øker i takt med opprettelser av nye flyruter.

Kjos leker gjemsel

Hvorfor ting så ofte går galt skyldes flere ting. Men selskapet har ingen synlig plan B når noe går galt. Og det gjør det med jevne mellomrom.

Det vil si, de følger kommunikasjonsrådgivernes plan om å sende Norwegian-eier Bjørn Kjos i dekning når mediestormene er på sitt sterkeste (og det er de flere ganger i året).

Medierådgivere mener dette er smart strategi (ikke bare i Norwegian). Mens han tas frem i dagslys og tv-lammpelys når de har noe hyggelig å fortelle. I stedet må ulike kommunikasjonsmedarbeidere prøve å gi forklaringer.

Til kommunikasjonsavdelingene: Dette er en riktig dårlig strategi.

Vanskelig på jobb

Jeg kjenner flere kabinansatte i Norwegian. De er vanligivs stolte av jobben og arbeidsgiveren sin. De går med glede med flyselskapets uniformer. Men ikke når hundrevis av reisende får ødelagt ferien sin - og selskapet ikke klarer å gi god informasjon på hva som skjer. Da går mange reisende dessverre på verbalt angrep på fotfolket i organisasjonen. Og nå velger noen å skifte antrekk på toalettet på Gardermoen for å slippe å sitte i norwegianuniform på flytoget.

«Vi har dessverre måttet avlyse flere flygninger i går og i dag, hvilket vi på det sterkeste beklager overfor de berørte passasjerer.»

Jeg tar aldri Norwegian når det det er svært viktig å komme frem i tide. Jeg gjør det kun fordi jeg sparer penger på enkelte direkteruter der jeg har en plan for å kunne utsette avtaler, møter og viderereiser.

Vi gjør vårt beste?

– Vi gjør vårt aller beste for å løse problemene, sier selskapet. Men det er vanskelig å tro dem, når informasjonen er fraværende og problemene ikke burde komme like overraskende hver gang.

Er det noe selskapet bør ha trening i så er det å takle forsinkelser og kanselleringer. Og dermed også service til strandene passasjerer. Norwegians servicepartnere som skal takle stressede paasasjerer er ofte både underbemannet og dårlig trent til å hjelpe fortvilte passasjerer.

Å lete frem informasjon på nett hos Norwegian på egen hånd krever et trent øye og hode.

Hjelp, vi trenger hjelp

Endeløse køer ved Norwegians informasjonsskranker skaper irritasjon og problemer. Og det er blitt et vanlig syn. Det må snart være mulig å sende ut elektroniske matvouchers på samme måte som man mottar elektroniske billetter. Og beløpet på voucheren er selvsagt for lavt, slik at passasjeren må hive på en femtilapp selv, og det er for lite til å kreve refusjon.

Mitt tips til de reisende er å legg ut for hele beløpet slik at du gidder å sende regningen til Norwegian etterpå.

Det er et språk selskapet forstår ganske godt: Pengespråket.

Dårlig lønn gir dårlig produkt

Norwegians mange selskaper skylder så mye penger at de er helt avhengig av å betale de ansatte dårlig og å ha kontinuerlig vekst. Veksten Norwegian satser på er ikke bærekraftig. Og dette kommer vil til å se mer til i årene som kommer. Kanselleringer og forsinkelser, spesielt på grunn av mannskapsmangel.

Fordi heller ikke Bjørn Kjos kan gjøre noe med å lempe på kravene til bemanning i cockpit og cabinen etter gjeldende regler, eller hviletidsregler som byr på problemer når Norwegian flyr i motvind .

Og uten en plan B så kommer plan A til å ryke oftere og oftere i tiden som kommer. Dette kommer til å gå ut over deg.

Velg noe annet

Nordmenn er ikke så god til å velge bærekraft når det virkelig gjelder. Vi ser heller på den første sluttsummen – når vi kjøper flybilletten. Og så glemmer vi kostnadene når ting går galt. For dette er kostnader du må legge inn i reisebudsjettet ditt. Og er det en svært viktig reise, eller noe som betyr mye for deg, musikkorpset, idrettslaget eller andre i reisefølget: da bør du velg et annet flyselskap å reise med.

Odd Roar Lange, reiselivsjournalist

